Українські захисники збили ворожі літаки Су-25 та Су-24 минулої доби
Противник продовжує зазнавати втрат. Протягом 28 листопада ЗСУ збили два ворожих літаки. Також підтверджено ураження району розташування підрозділу ворога у Сватовому, близько 20 загиблих
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу 29 листопада.
Так, авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Також за минулу добу українські захисники збили ворожі літаки Су-25 та Су-24.
Підтверджено й ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога складають до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 - пораненими.
- Протягом 27 листопада РФ втратила в Україні 590 військових, 3 танки, 5 бойових броньованих машин та 2 артилерійські системи.
- 28 листопада Генштаб повідомив, що українське військо уразило об’єкт загарбників, знищило 6 одиниць військової техніки й поранило близько 110 росіян.
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