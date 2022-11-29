Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу 29 листопада.

Так, авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також за минулу добу українські захисники збили ворожі літаки Су-25 та Су-24.

Підтверджено й ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога складають до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 - пораненими.

Протягом 27 листопада РФ втратила в Україні 590 військових, 3 танки, 5 бойових броньованих машин та 2 артилерійські системи.

28 листопада Генштаб повідомив, що українське військо уразило об’єкт загарбників, знищило 6 одиниць військової техніки й поранило близько 110 росіян.

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