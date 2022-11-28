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ЗСУ за добу знищили 590 окупантів та 3 танки противника
Протягом доби окупанти втратили в Україні 590 військових, 3 танки, 5 бойових броньованих машин та 2 артилерійські системи
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.11 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 87900 (+590) осіб ліквідовано,
- танків - 2908 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 5861 (+5) од,
- артилерійських систем - 1899 (+2) од,
- РСЗВ - 395 (+0) од,
- засоби ППО - 209 (+0) од,
- літаків - 278 (+0) од,
- гелікоптерів - 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1555 (+0),
- крилаті ракети - 531 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4416 (+4) од,
- спеціальна техніка - 163 (+0).
- Генштаб повідомив, що українське військо уразило об’єкт загарбників, знищило 6 одиниць військової техніки й поранило близько 110 росіян.
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