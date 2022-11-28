ЗСУ за добу знищили 590 окупантів та 3 танки противника

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.11 орієнтовно склали:

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