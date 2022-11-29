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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Близько 480 мертвих солдатів, 2 літаки й 5 бронемашин: Генштаб ЗСУ назвав втрати ворога за добу

Близько 480 мертвих солдатів, 2 літаки й 5 бронемашин: Генштаб ЗСУ назвав втрати ворога за добу

29 листопада, 2022 вiвторок
09:13
війна з Росією На фото захисник України

Загальні бойові втрати противника серед особового складу від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали 88 380 окупантів. За минулу добу українські захисники знищили 480 російських військових

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 листопада орієнтовно складають:

Особового складу 88380 (+480) осіб 

танків 2911 (+3) од,

бойових броньованих машин 5866 (+5) од,

артилерійських систем 1901 (+2) од,

РСЗВ 395 (+0) од,

засоби ППО 209 (+0) од,

літаків 280 (+2) од,

гелікоптерів 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня 1555 (+0),

крилаті ракети 531 (+0),

кораблі /катери 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн 4423 (+7) од,

спеціальна техніка 163 (+0).

  • Нагадаємо, підрозділ окупантів на Луганщині за тиждень втратив до 70% особового складу
  • ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ знищили понад 87 тис. окупантів
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