Підрозділ окупантів на Луганщині за тиждень втратив до 70% особового складу, - Генштаб
За попередній тиждень внаслідок дій Збройних Сил України один із підрозділів російських загарбників зазнав втрат до 70% особового складу на Луганщині
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
"Російські загарбники продовжують безславно помирати в Україні. Так, один з підрозділів російських окупаційних військ в Луганській області за минулий тиждень втратив до 70% особового складу", - пише пресслужба.
Також поблизу Бабиного Херсонської області Генштаб підтвердив ураження пункту управління російських окупантів. Внаслідок цього ліквідовано до 5 одиниць військової техніки.
"Інформація щодо загиблих та поранених військовослужбовців уточнюється", - додають у відомстві.
Крім того, ЗСУ пошкодили залізничний міст поблизу населеного пункту Старобогданівка Запорізької області, який армія РФ використовує для доставлення озброєння та військової техніки.
- Генштаб повідомив, що українське військо уразило об’єкт загарбників, знищило 6 одиниць військової техніки й поранило близько 110 росіян.
- Від 24 лютого до 28 листопада РФ втратили на війні в Україні 87,9 тис. окупантів, 2908 танків,5861 бронемашину та 1899 артилерійських систем.
- За минулу добу 27 листопада військовослужбовці морської піхоти ліквідували щонайменше 17 російських загарбників і два безпілотники.
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