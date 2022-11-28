Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські загарбники продовжують безславно помирати в Україні. Так, один з підрозділів російських окупаційних військ в Луганській області за минулий тиждень втратив до 70% особового складу", - пише пресслужба.

Також поблизу Бабиного Херсонської області Генштаб підтвердив ураження пункту управління російських окупантів. Внаслідок цього ліквідовано до 5 одиниць військової техніки.

"Інформація щодо загиблих та поранених військовослужбовців уточнюється", - додають у відомстві.

Крім того, ЗСУ пошкодили залізничний міст поблизу населеного пункту Старобогданівка Запорізької області, який армія РФ використовує для доставлення озброєння та військової техніки.