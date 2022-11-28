Морські піхотинці за добу знищили щонайменше 17 окупантів і два дрони
За минулу добу 27 листопада військовослужбовці морської піхоти ліквідували щонайменше 17 російських загарбників і два безпілотники
Про це інформують Військово-морські сили Збройних Сил України.
"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації", - пише пресслужба.
Зокрема минулої доби морські піхотинці ліквідували 11 російських загарбників та два безпілотних літальних апарати.
Також 27 листопада артилерійські військові та підрозділи Командування морської піхоти ВМС завдали удар по загарбниках. Внаслідок цього українські бійці знищили 6 російських окупантів.
"Остаточні втрати ворога уточнюються. Слава Україні", - додають у відомстві.
- Генштаб повідомив, що українське військо уразило об’єкт загарбників, знищило 6 одиниць військової техніки й поранило близько 110 росіян.
- Від 24 лютого до 28 листопада РФ втратили на війні в Україні 87,9 тис. окупантів, 2908 танків,5861 бронемашину та 1899 артилерійських систем.
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