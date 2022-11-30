Про це звітує вранці 30 листопада Генштаб ЗСУ.

Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки й 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Також українські воїни збили 3 БПЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили артилерійську систему та один інший важливий об’єкт окупантів.

Раніше повідомлялося, що в окупованій Горлівці загарбники обмежили доступ цивільних до однієї з лікарень. А в Донецьк доставлено понад 720 поранених росіян.

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