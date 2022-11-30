ЗСУ завдали 15 ударів по районах зосередження росіян й два по позиціях зенітних ракетних комплексів
Українські військові 29 листопада продовжували завдавати ураження противнику. Завдано 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, також збито безпілотник ворога
Про це звітує вранці 30 листопада Генштаб ЗСУ.
Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки й 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.
Також українські воїни збили 3 БПЛА типу "Орлан-10".
Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили артилерійську систему та один інший важливий об’єкт окупантів.
- Раніше повідомлялося, що в окупованій Горлівці загарбники обмежили доступ цивільних до однієї з лікарень. А в Донецьк доставлено понад 720 поранених росіян.
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