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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Подоляк заявив, що втрати РФ у війні проти України сягають близько 200 тис. осіб убитими й пораненими

Подоляк заявив, що втрати РФ у війні проти України сягають близько 200 тис. осіб убитими й пораненими

1 грудня, 2022 четвер
14:53
війна з Росією Михайло Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрати РФ у війні проти України сягають близько 200 тисяч осіб

Про це він сказав в ефірі російського YouTube-каналу "Ходорковский LIVE".

"За нашими даними, які дають Генштаб і ГУР МО, на сьогодні близько 90 000 загиблих з боку російської армії. Ця цифра безумовно округлена. Незворотні втрати, включаючи санітарні (поранені, ампутанти, тяжкі хвороби, полонені, зниклі безвісти) - це цифра близька до 200 000 незворотних втрат", - розповів Подоляк.

Що стосується наших втрат, представник ОП сказав, що цифра 100 тисяч загиблих бійців ЗСУ є перебільшеною, а інформація про 20 тисяч загиблих цивільних - применшеною.

"Ми поки не здатні назвати точну цифру по загиблих цивільних", - сказав Подоляк, пояснивши, що в таких населених пунктах, як Маріуполь, порахувати кількість жертв фізично неможливо через окупацію міста росіянами.

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Україна
Росія
Михайло Подоляк
втрати окупантів
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