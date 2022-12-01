Подоляк заявив, що втрати РФ у війні проти України сягають близько 200 тис. осіб убитими й пораненими
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрати РФ у війні проти України сягають близько 200 тисяч осіб
Про це він сказав в ефірі російського YouTube-каналу "Ходорковский LIVE".
"За нашими даними, які дають Генштаб і ГУР МО, на сьогодні близько 90 000 загиблих з боку російської армії. Ця цифра безумовно округлена. Незворотні втрати, включаючи санітарні (поранені, ампутанти, тяжкі хвороби, полонені, зниклі безвісти) - це цифра близька до 200 000 незворотних втрат", - розповів Подоляк.
Що стосується наших втрат, представник ОП сказав, що цифра 100 тисяч загиблих бійців ЗСУ є перебільшеною, а інформація про 20 тисяч загиблих цивільних - применшеною.
"Ми поки не здатні назвати точну цифру по загиблих цивільних", - сказав Подоляк, пояснивши, що в таких населених пунктах, як Маріуполь, порахувати кількість жертв фізично неможливо через окупацію міста росіянами.
- 30 листопада глава Єврокомісії фон дер Ляєн заявила про 100 тис. загиблих українських військових. Пізніше ці дані вирізали з її виступу.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.74
Купівля 39.74Продаж 40.39
-
EUR
Купівля 40.29Продаж 41.4
- Актуальне
- Важливе