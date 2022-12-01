Про це він сказав в ефірі російського YouTube-каналу "Ходорковский LIVE".

"За нашими даними, які дають Генштаб і ГУР МО, на сьогодні близько 90 000 загиблих з боку російської армії. Ця цифра безумовно округлена. Незворотні втрати, включаючи санітарні (поранені, ампутанти, тяжкі хвороби, полонені, зниклі безвісти) - це цифра близька до 200 000 незворотних втрат", - розповів Подоляк.

Що стосується наших втрат, представник ОП сказав, що цифра 100 тисяч загиблих бійців ЗСУ є перебільшеною, а інформація про 20 тисяч загиблих цивільних - применшеною.

"Ми поки не здатні назвати точну цифру по загиблих цивільних", - сказав Подоляк, пояснивши, що в таких населених пунктах, як Маріуполь, порахувати кількість жертв фізично неможливо через окупацію міста росіянами.

30 листопада глава Єврокомісії фон дер Ляєн заявила про 100 тис. загиблих українських військових. Пізніше ці дані вирізали з її виступу.