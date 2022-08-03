Оператор супутникового зв'язку ЄС вимкнув російський канал "НТВ-Мир" за антиукраїнську пропаганду
Найбільший європейський оператор супутникового зв'язку, французький Eutelsat відключила мовлення НТВ-Мир на всій європейській території за те, що російський телеканал наполегливо називає українців нацистами
Вимкнути НТВ-Світ зажадав французький наглядовий орган Arcom, інформує ВВС.
"Телеканал постійно змальовує не лише українське керівництво та українську армію, а насамперед український народ, як прихильників ідеології нацизму та Третього рейху", - цитує повідомлення франкомнагляду агентство Франс прес.
Як зазначає ВВС, після вторгнення Росії в Україну Eutelsat відключив супутникову трансляцію кількох російських телеканалів на запити ЄС та окремих країн-членів. Європейці, як і раніше, мають можливість дивитися їх через супутники інших неєвропейських операторів, проте їх покриття обмежене.
- Як повідомлялось раніше, у ЄС лише частково припинили мовлення російських державних каналів пропаганди. Ще для частини з них наклали санкції лише на керівництво мовників, проте самі канали продовжували транслювати. Проте в країнах ЄС почалися волонтерські рухи, які вимагали закрити російські медіа через розпалювання мови ворожнечі. Відтак у ЄС повністю заборонили лише мовлення Russia Today та Sputnik, наклали санкції на керівництво ВГТРК (телеканал Росія-1, Росія-24, Культура), а от АТ "Телекомпанія НТВ" продовжували працювати безперешкодно.
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