Про це йдеться у розслідуванні російськомовного естонського інтернет-видання "Можем объяснить" та видання "Вёрстка".

Російське ТБ продовжує мовити у Європі попри санкції. Допомагає йому в цьому давній партнер - французький оператор Eutelsat. До слова – він на чверть належить уряду Франції, також певну частку у ньому має й Росія. Її дольова участь, вочевидь, - це 4 з 5 супутників, якими користується Eutelsat. Лише один з них належить французам, решту ж – Росії, а оператор лише користується ними.

Завдяки мережі з п'яти "спільних" супутників російські держканали продовжують транслюватися в Європі, Північній Африці та Близькому Сході. Так, за допомогою супутника Hotbird 13 жителі Німеччини, як і раніше, можуть дивитися всі канали ВГТРК – причому безкоштовно.

На початку травня гендиректор компанії Єва Бернеке повідомила, що Eutelsat залишиться "нейтральним" щодо політичного конфлікту, в якому бере участь Росія (не сказавши слово "війна"). Вона також сказала, що рішення про виключення російських провайдерів залишається виключно за французькою владою. Поки французька супутникова компанія заявляє, що жоден регулюючий чи інший компетентний орган ще не звертався до них із проханням припинити мовлення.

Відзначимо, що інші оператори відключили мовлення усіх російських пропагандистів, оскільки користуються супутниками, що перебувають у власності США.

Їхнє рішення зупинити трансляцію обумовлено новим пакетом санкцій США, ухвалених на початку травня щодо російських ЗМІ, які підтримують початок бойових дій в Україні. Білий дім пояснив, що санкції стосуються трьох найпопулярніших російських телекомпаній, які прямо або опосередковано контролюються державою: це Перший канал, держхолдинг ВГТРК (телеканал Росія-1, Росія-24, Культура) та АТ "Телекомпанія НТВ".

Санкції ж Євросоюзу не зобов'язували всі країни блокувати телеканали ВГТРК. Вони повністю заборонили лише мовлення Russia Today та Sputnik. Щодо ВГТРК, то Брюссель наклав санкції лише на його керівництво та співробітників. Тому формально Франція діє згідно з санкціями, але повністю заблокувати російську пропаганду влада не поспішає.

Проте до цього рішення уряд можуть підштовхнути активісти. Зараз у Франції активно поширюється петиція проти російських пропагандистів, які ведуть мовлення з використанням супутників Eutelsat. Ідея активістів — у тому, щоб відключити головних російських провайдерів від супутників Eutelsat та замінити їх іншими, які транслюють незалежні міжнародні передачі. Тоді кремлівська монополія на інформацію у Росії може бути зруйнована.

Та є ще один чинник, який може вплинути на рішення оператора – американські санкції, які компанія поки що ігнорує. Проте, якщо Eutelsat затягуватиме із блокуванням російських каналів, які потрапили під санкції США, то він і сам ризикує потрапити під вторинні американські санкції. Поки що Вашингтон їх ні до кого не застосовував — лише загрожував кільком банкам. Але Eutelsat може стати першою компанією, яка під них потрапить.

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