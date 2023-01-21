Пропагандистський телеканал RT заявив про своє закриття у Франції

Про це повідомив сам телеканал RT France у телеграм.

"Після п'яти років наполегливості влада досягла своєї мети: закриття RT France", - йдеться в пресреліз телеканалу.

Відомо, що у березні 2022 року RT і Sputnik були заборонені в ЄС для боротьби з російською дезінформацією на тлі вторгнення Росії в Україну. Однак RT France продовжував виробляти контент зі свого бюро в західному районі Парижа, який транслювався в африканських франкомовних країнах.

Попри санкції ЄС, RT France також залишався доступним в Інтернеті, в тому числі на маргінальних платформах, таких як Odysee.

19 січня Франція заморозила банківські рахунки кремлівського пропагандистського каналу RT France, що унеможливило діяльність телеканалу. За словами одного зі співробітників, серед колективу існує страх не лише не отримати зарплату наприкінці січня, але й залишитися назавжди безробітними через те, що вони працювали у ЗМІ, на якому стоїть штамп "пропагандист".

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