У Франції заблокували кошти кремлівського телеканалу RT

Про це повідомляє Le Monde з посиланням на внутрішню записку шеф-редакторки телеканалу Ксенії Федорової, яка потрапила в розпорядження видання.

"Всі кошти на рахунку заморожені на вимогу Головного управління скарбниці", - йдеться в повідомленні.

За словами Федорової, це робить "неможливим" продовження роботи "в тих же умовах, що і раніше", бо без грошей RT (Russia Today) стає неможливим виплачувати зарплати співробітників, які все ще працюють.

Відомо, що у березні 2022 року RT і Sputnik були заборонені в ЄС для боротьби з російською дезінформацією на тлі вторгнення Росії в Україну. Однак RT France продовжував виробляти контент зі свого бюро в західному районі Парижа, який транслювався в африканських франкомовних країнах.

Попри санкції ЄС, RT France також залишався доступним в Інтернеті, в тому числі на маргінальних платформах, таких як Odysee.

За словами одного зі співробітників, серед колективу існує страх не лише не отримати зарплату наприкінці січня, але й залишитися назавжди безробітними через те, що вони працювали у ЗМІ, на якому стоїть штамп "пропагандист".

7 вересня в Брюсселі відбулася презентація першого детального дослідження про зловмисний вплив, який поширює російський пропагандистський канал Russia Today.

23 жовтня голова МЗС Дмитро Кулеба вимагає заборонити канал Russia Today у світі через заклики пропагандиста РФ Антона Красовського "топити українських дітей".

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