Про це він написав у твіттері.

Міністр оприлюднив відео, у якому російський пропагандист із каналу Russia Today Антон Красовський заявив: "А прямо топити їх (українських дітей, - ред.) треба було в Тисині. Прямо там, де плине кача. Прямо топити цих дітей, топити, прямо в Тисині".

Дмитро Кулеба закликав уряди, які досі не заборонили канал Russia Today, переглянути цей уривок.

"Ось на чиєму ви боці, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ця людина постане за це перед судом), нічого спільного зі свободою слова. Час заборонити RT у всьому світі!" - наголосив він.

7 вересня в Брюсселі відбулася презентація першого детального дослідження про зловмисний вплив, який поширює російський пропагандистський канал Russia Today.

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