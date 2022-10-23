На Russia Today закликали "топити українських дітей". Кулеба вимагає заборонити мовлення каналу в усьому світі
Голова МЗС Дмитро Кулеба вимагає заборонити канал Russia Today у світі через заклики пропагандиста РФ Антона Красовського "топити українських дітей"
Про це він написав у твіттері.
Міністр оприлюднив відео, у якому російський пропагандист із каналу Russia Today Антон Красовський заявив: "А прямо топити їх (українських дітей, - ред.) треба було в Тисині. Прямо там, де плине кача. Прямо топити цих дітей, топити, прямо в Тисині".
Дмитро Кулеба закликав уряди, які досі не заборонили канал Russia Today, переглянути цей уривок.
"Ось на чиєму ви боці, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ця людина постане за це перед судом), нічого спільного зі свободою слова. Час заборонити RT у всьому світі!" - наголосив він.
- 7 вересня в Брюсселі відбулася презентація першого детального дослідження про зловмисний вплив, який поширює російський пропагандистський канал Russia Today.
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