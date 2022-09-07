Про це повідомляє агенція Укрінформ.

Як передає кореспондент Укрінформу, презентація звіту “Russia Today в Європі та за її межами", підготовленого колективом авторів та опублікованого австрійською організацією Centre for Democratic Integrity (CDI) відбулася у Брюссельському пресклубі.

"Зараз RT сильно постраждав через санкції, і тепер дуже важко робити дослідження щодо нього. Проте цей звіт не є некрологом RT. Адже ті засоби, інструменти, підхід і тактика, які кремль застосовує у роботі RT, використовуються і в інших місцях і будуть застосуватися під різними назвами надалі", - заявив директор CDI Антон Шеховцов.

Шеховцов зазначив, що у відповідь на російську агресію ЄС заборонив RT та його різні мовні версії, а соцмережі Фейсбук і твіттер призупинили облікові записи каналу і заблокували зовнішні посилання на відповідні сайти.

"Крім того, YouTube заблокував російські державні ЗМІ, включаючи RT і Sputnik, в усьому світі, а Google видалив їх із результатів пошуку в Євросоюзі. Також Apple і Microsoft вилучили RT зі своїх глобальних магазинів", - пише Укрінформ.

Під час презентації директор CDI вказав на те, що створений у 2005 році англомовний телеканал Russia Today спочатку планувався як інструмент російської "м’якої сили".

"Однак після війни РФ проти Грузії у серпні 2008-го та програшу Москви в інформаційній війні (оскільки на міжнародному рівні Росії не вдалося виправдати свою "операцію з примусу до миру") у кремлі прийняли рішення щодо ребрендингу та реконцептуалізації телеканалу. Відтоді він став інструментом російської політичної війни проти Заходу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головна редакторка пропагандистського Russia Today Маргарита Симоньян сама порівнювала телеканал з міністерством оборони Росії та наголошувала на необхідності підготовки до інформаційної війни завчасно.

"І вже це робить абсолютно абсурдним твердження про те, що RT є просто телеканалом, як будь-які інші. Адже його головред сама підтверджувала та визнавала, що вони готуються до інформаційної війни", - зазначив експерт.