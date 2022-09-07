Готувалися до інформаційної війни: в Бельгії представили звіт про вплив пропаганди Russia Today в Європі та за її межами
У Брюсселі відбулася презентація першого детального дослідження про зловмисний вплив, який поширює російський пропагандистський канал Russia Today
Про це повідомляє агенція Укрінформ.
Як передає кореспондент Укрінформу, презентація звіту “Russia Today в Європі та за її межами", підготовленого колективом авторів та опублікованого австрійською організацією Centre for Democratic Integrity (CDI) відбулася у Брюссельському пресклубі.
"Зараз RT сильно постраждав через санкції, і тепер дуже важко робити дослідження щодо нього. Проте цей звіт не є некрологом RT. Адже ті засоби, інструменти, підхід і тактика, які кремль застосовує у роботі RT, використовуються і в інших місцях і будуть застосуватися під різними назвами надалі", - заявив директор CDI Антон Шеховцов.
Шеховцов зазначив, що у відповідь на російську агресію ЄС заборонив RT та його різні мовні версії, а соцмережі Фейсбук і твіттер призупинили облікові записи каналу і заблокували зовнішні посилання на відповідні сайти.
"Крім того, YouTube заблокував російські державні ЗМІ, включаючи RT і Sputnik, в усьому світі, а Google видалив їх із результатів пошуку в Євросоюзі. Також Apple і Microsoft вилучили RT зі своїх глобальних магазинів", - пише Укрінформ.
Під час презентації директор CDI вказав на те, що створений у 2005 році англомовний телеканал Russia Today спочатку планувався як інструмент російської "м’якої сили".
"Однак після війни РФ проти Грузії у серпні 2008-го та програшу Москви в інформаційній війні (оскільки на міжнародному рівні Росії не вдалося виправдати свою "операцію з примусу до миру") у кремлі прийняли рішення щодо ребрендингу та реконцептуалізації телеканалу. Відтоді він став інструментом російської політичної війни проти Заходу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що головна редакторка пропагандистського Russia Today Маргарита Симоньян сама порівнювала телеканал з міністерством оборони Росії та наголошувала на необхідності підготовки до інформаційної війни завчасно.
"І вже це робить абсолютно абсурдним твердження про те, що RT є просто телеканалом, як будь-які інші. Адже його головред сама підтверджувала та визнавала, що вони готуються до інформаційної війни", - зазначив експерт.
Депутат Європарламенту від Німеччини Міхаель Галер наголосив на важливості презентації звіту про зловмисний вплив каналу RT, який займається "спотворенням правди".
"Ця дискусія, пов’язана з дезінформацією, розпочалася, за моєю оцінкою, після атаки на Крим та його окупації – коли з'явилися "зелені чоловічки". І це був такий великий шок. Думаю, що треба визнати нашу неготовність. Професійна журналістика була змушена протистояти цій брехні – це була навіть не пропаганда, а саме брехня, що триває і зараз", - зазначив він.
Також Галер зауважив, що після агресії РФ проти України у 2014 році в Європі вже стали більш обізнаними про кремлівські дезінформаційні операції та методи і засоби, які Росія застосовує, щоб впливати на наші суспільства та громадську думку.
"Він додав, що запровадження Євросоюзом санкцій проти RT було вимушеним радикальним кроком, оскільки йшлося не про свободу слова, а про спотворення правди та нашої спроможності бачити, що насправді відбувається", - пише Укрінформ.
Також депутатка Верховної Ради, голова постійної делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева наголосила на презентації, що перекручена інформація може перетворюватися на справжню зброю, яка може впливати на конфлікти, війни та навіть на вибори у ЄС.
Звіт “RT в Європі та за її межами" є результатом колективних зусиль науковців, журналістів, експертів та представників громадянського суспільства, які зробили перше детальне дослідження російського телеканалу та його версій англійською, французькою, німецькою й іспанською мовами.
Також наголошується, що, що всі розділи звіту були завершені до 24 лютого, тому він не показує, як RT висвітлює повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
- Нагадаємо, 29 вересня 2021 YouTube заблокував два німецьких канали Russia Today німецькою мовою через фейки про коронавірус.
- Росія у відповідь на заборону мовлення каналу Russia Today de оголосила про припинення мовлення німецького холдингу Deutche Welle на території РФ.
- Раніше повідомлялося, що Russia Today планує відкрити представництво у Сербії, тоді як в ЄС мовлення пропагандистів заборонили ще в березні. Рада ЄС призупинила мовлення російських державних ЗМІ Russia Today і Sputnik в Євросоюзі. У Брюсселі таке рішення пояснили тим, що ці пропагандистські канали слугували "підбурюванню та підтримці російської агресії" проти України та становлять "значну та пряму загрозу громадському порядку та безпеці ЄС".
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