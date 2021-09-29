YouTube заблокував два канали Russia Today німецькою мовою через фейки про коронавірус
Адміністрація відеохостингу YouTube заблокувала два канали російського пропагандистського ресурсу Russia Today німецькою мовою
Про це повідомляє DW.
"RT DE було оголошено попередження за завантаження контенту, що порушує наші правила щодо неправдивої інформації про COVID-19. Це призвело до припинення їхніх прав на публікацію відео. Під час призупинення прав власники каналу намагалися обійти обмеження, використовуючи інший канал; в результаті обидва канали були заблоковані", - повідомили в компанії Google.
В МЗС РФ вже назвали дії YouTube "актом безпрецедентної інформаційної агресії"
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