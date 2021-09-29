YouTube заблокував два канали Russia Today німецькою мовою через фейки про коронавірус

Про це повідомляє DW.

"RT DE було оголошено попередження за завантаження контенту, що порушує наші правила щодо неправдивої інформації про COVID-19. Це призвело до припинення їхніх прав на публікацію відео. Під час призупинення прав власники каналу намагалися обійти обмеження, використовуючи інший канал; в результаті обидва канали були заблоковані", - повідомили в компанії Google.

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