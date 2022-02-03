Росія припинила мовлення телерадіокомпанії Deutsche Welle на території країни у відповідь на блокування Russia Today
Росія у відповідь на заборону мовлення каналу Russia Today de оголосила про припинення мовлення німецького холдингу Deutche Welle на території РФ
Про це йдеться на сайті МЗС РФ.
Росія припинила супутникове та інше мовлення телерадіокомпанії Deutsche Welle на території країни. Також РФ анулює акредитацію всіх співробітників російського бюро німецької телерадіокомпанії і закриває кореспондентський пункт.
МЗС Росії ініціював процедури розгляду питання про визнання Deutsche Welle іноземним засобом масової інформації, що виконує функції іноземного агента.
- Нагадаємо, 29 вересня 2021 YouTube заблокував два німецьких канали Russia Today німецькою мовою через фейки про коронавірус.
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