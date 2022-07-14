Російський пропагандистський канал Russia Today готується відкрити представництво в Сербії
Russia Today планує відкрити представництво у Сербії, тоді як в ЄС мовлення пропагандистів заборонили ще в березні
Про це повідомила сербська телерадіокомпанія N1 з посиланням на слова Любінки Мілінчич, головної і відповідальної редакторки Sputnik Srbija.
"Так, правильно. Він не почне працювати в Сербії вже зараз, але це готується", – сказала Мілінчич.
Як нагадує медіа, рада ЄС призупинила мовлення російських державних ЗМІ Russia Today і Sputnik в Євросоюзі. У Брюсселі таке рішення пояснили тим, що ці пропагандистські канали слугували "підбурюванню та підтримці російської агресії" проти України та становлять "значну та пряму загрозу громадському порядку та безпеці ЄС".
- Нагадаємо, Сербія не визнаватиме Косово, попри резолюцію Європарламенту.
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