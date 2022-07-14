Про це повідомила сербська телерадіокомпанія N1 з посиланням на слова Любінки Мілінчич, головної і відповідальної редакторки Sputnik Srbija.

"Так, правильно. Він не почне працювати в Сербії вже зараз, але це готується", – сказала Мілінчич.

Як нагадує медіа, рада ЄС призупинила мовлення російських державних ЗМІ Russia Today і Sputnik в Євросоюзі. У Брюсселі таке рішення пояснили тим, що ці пропагандистські канали слугували "підбурюванню та підтримці російської агресії" проти України та становлять "значну та пряму загрозу громадському порядку та безпеці ЄС".

Нагадаємо, Сербія не визнаватиме Косово, попри резолюцію Європарламенту.