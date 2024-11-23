Тільки з 14:00 до 18:00 й одна черга: графік відключень світла на 24 листопада

Про це інформує Укренерго.

Згідно з повідомленням, завтра діятиме одна черга відключень світла з 14:00 до 18:00.

"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада, - зазначили в Укренерго. - Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

В Укренерго попередили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Компанія також закликає не вмикати одночасно кілька потужних приладів, коли світло зʼявиться за графіком.