Тільки з 14:00 до 18:00 й одна черга: графік відключень світла на 24 листопада
У неділю, 24 листопада, графіки відключень електроенергії застосовуватимуться з 14:00 до 18:00
Про це інформує Укренерго.
Згідно з повідомленням, завтра діятиме одна черга відключень світла з 14:00 до 18:00.
"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада, - зазначили в Укренерго. - Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
В Укренерго попередили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
Компанія також закликає не вмикати одночасно кілька потужних приладів, коли світло зʼявиться за графіком.
- У суботу, 23 листопада, графіки відключень електроенергії застосовувались з 08:00 до 22:00.
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