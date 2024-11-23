Циганков вперше з вересня зіграв у Ла Лізі та допоміг "Жироні" розгромити "Еспаньйол"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Жирона" - "Еспаньйол" закінчився перемогою іспанців з рахунком 4:1. Дубль оформив Боян Міовскі, по голу забили Браян Хіль та Ладіслав Крейчі. За гостей єдиний мʼяч забив Хаві Пуадо.

На 60-й хвилині на полі зʼявився Віктор Циганков. Для українця це перший матч у Ла Лізі з 29 вересня. Півзахисник пропустив майже 2 місяці через травму. Також не грав за збірну України.

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "Жирона"з 21 балом займає пʼяту позицію і відстає від зони ЛЧ на 3 пункти.

Ла Ліга

14-й тур

23 листопада

"Жирона" - "Еспаньйол" 4:1

Голи: Хіль, 4, Міовскі, 16, 21, Крейчі, 27 - Пуадо, 55