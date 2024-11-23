Циганков вперше з вересня зіграв у Ла Лізі та допоміг "Жироні" розгромити "Еспаньйол"
У 14-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" впевнено перемогла "Еспаньйол"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Жирона" - "Еспаньйол" закінчився перемогою іспанців з рахунком 4:1. Дубль оформив Боян Міовскі, по голу забили Браян Хіль та Ладіслав Крейчі. За гостей єдиний мʼяч забив Хаві Пуадо.
На 60-й хвилині на полі зʼявився Віктор Циганков. Для українця це перший матч у Ла Лізі з 29 вересня. Півзахисник пропустив майже 2 місяці через травму. Також не грав за збірну України.
У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "Жирона"з 21 балом займає пʼяту позицію і відстає від зони ЛЧ на 3 пункти.
Ла Ліга
14-й тур
23 листопада
"Жирона" - "Еспаньйол" 4:1
Голи: Хіль, 4, Міовскі, 16, 21, Крейчі, 27 - Пуадо, 55
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