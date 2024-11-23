Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Циганков вперше з вересня зіграв у Ла Лізі та допоміг "Жироні" розгромити "Еспаньйол"

Циганков вперше з вересня зіграв у Ла Лізі та допоміг "Жироні" розгромити "Еспаньйол"

Влад Дідусь
23 листопада, 2024 субота
22:38
Футбол Віктор Циганков, Ла Ліга, Жирона

У 14-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" впевнено перемогла "Еспаньйол"

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Жирона" - "Еспаньйол" закінчився перемогою іспанців з рахунком 4:1. Дубль оформив Боян Міовскі, по голу забили Браян Хіль та Ладіслав Крейчі. За гостей єдиний мʼяч забив Хаві Пуадо.

На 60-й хвилині на полі зʼявився Віктор Циганков. Для українця це перший матч у Ла Лізі з 29 вересня. Півзахисник пропустив майже 2 місяці через травму. Також не грав за збірну України.

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "Жирона"з 21 балом займає пʼяту позицію і відстає від зони ЛЧ на 3 пункти.

Ла Ліга

14-й тур

23 листопада

"Жирона" - "Еспаньйол" 4:1

Голи: Хіль, 4, Міовскі, 16, 21, Крейчі, 27 - Пуадо, 55

Теги:
Новини
Спорт
Збірна України
Віктор Циганков
Результати футбольних матчів
Ла Ліга
Жирона
Читайте також:
Сергій Лавров
Автор Юлія Лаврук
22 листопада, 2024 п'ятниця
Лавров заявив, що Зеленський "злякався" відповіді РФ на застосування далекобійних ракет
Еммануель Макрон
Автор Ольга Бабишена
23 листопада, 2024 субота
Назвав лідерів країни придурками: Гаїті викликала посла Франції через висловлювання Макрона
Дмитро Медведєв
Автор Влад Дідусь
23 листопада, 2024 субота
Медведєв заявив, що Трамп може "завершити конфлікт в Україні"
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 43.09
    Продаж 43.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
23 листопада
23:13
Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі
"Пояси знову будуть моїми": Фʼюрі зробив амбітну заяву перед боєм з Усиком
22:38
Роман Кабачій
До комуністичних Голодоморів українці від нестачі їжі масово не вмирали, лише від епідемій, - історик Кабачій
22:37
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников назвав умови, за яких війна може закінчитися у 2025 році
22:16
Генеральний секретар ЦК КПРС у 1982-1984 рр. Юрій Андропов
За Андропова агентура КДБ вишукувала, хто з України передає на Захід списки жертв та спогади про Голодомор: Служба зовнішньої розвідки оприлюднила документи
22:02
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Є нюанс, через який республіканці жодним чином не припинять підтримку України, - російський опозиційний експерт Морозов
21:59
Ерлінг Холанд і Філ Фоден, АПЛ, Манчестер Сіті
"Ман Сіті" програв свій 5-й матч поспіль, цього разу "Тоттенгему". Це найгірший відрізок у карʼєрі Гвардіоли
21:56
фейк, розсилка
У мережі шириться фейк про нібито виїзд співробітників низки посольств за межі України: в ЦПД спростували
21:35
Ексклюзив
Віталій Портников
Путін може вважати, що ескалація ситуації дасть йому кращі позиції в розмові з Трампом, - Портников про ядерну загрозу
21:29
Буджак на мапі України
Під час влаштованого Сталіним голодомору вимерло 50% гагаузів, а сьогодні вони вірять російській пропаганді й Україна занехаяла цей регіон, - історик Кабачій
21:26
Віктор Бондарєв
Російський сенатор анонсував повторний удар "Орешником"
21:24
Операції з золотом
Вірменські компанії допомагають РФ обходити західне ембарго на торгівлю золотом, – ЗМІ
21:05
Донбас, Донеччина, війна
Навколо Великої Новосілки на півдні Донеччини вкрай складно, ситуація продовжує погіршуватися, - DeepState
20:42
Роман Яремчук, збірна України, Євро-2024
У Греції встановили цінник на українця, якого забажали продати після вдалого матчу за збірну
20:27
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп не в змозі забезпечити ні одну з умов закінчення війни, - російський опозиційний експерт Морозов
20:10
Оновлено
До кінця сьогоднішнього дня в Україні світло не вимикатимуть
20:03
OPINION
Хоронителі пам'яті совка
20:00
У Києві вночі сталася стрілянина в готелі: загинув 27-річний чоловік
19:58
Озброєні комуністичною символікою: у Греції невідомі напали на українців під час акції до роковин Голодомору
19:53
Оновлено
Карпати, УПЛ
"Ворскла" здолала "ЛНЗ Черкаси", "Шахтар" розніс "Інгулець". Результати та розклад 14-го туру УПЛ
19:48
У Броварах вибухнула граната у квартирі: постраждала жінка
19:37
Війна з Росією, ЗСУ
"Генерал, який не був в окопі, – не генерал": Зеленський про зміну підходів до управління в ЗСУ
19:29
Рабин Цві Коган
В Абу-Дабі зник безвісти рабин: до пошуків підключилась ізраїльська розвідка
19:29
Анашкін з Путіним
Генерала Анашкіна зняли з командування армією РФ на Сіверському напрямку: у ворога там немає просування
19:15
світло
Тільки з 14:00 до 18:00 й одна черга: графік відключень світла на 24 листопада
19:00
Грузія протести
Грузинська опозиція закликала громадян узяти вихідний на 25 листопада, аби прибути до Тбілісі й не допустити "Мрію" до парламенту
18:46
Інтерв’ю
Анатолій Храпчинський
У застосування Росією ядерної зброї я не вірю. Розмова Еспресо з авіаекспертом Храпчинським
18:25
Володимир Зеленський
Зеленський: у січні хочу почути нові пропозиції Трампа щодо плану завершення війни
18:05
OPINION
Як влада мала б боротися з telegram
17:51
Володимир Зеленський
Путін дав наказ витіснити ЗСУ з Курщини до інавгурації Трампа, – Зеленський
17:25
МВС створило електронну мапу понад 2000 випадків канібалізму під час Голодомору
17:23
Ексклюзив
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Кремль буде позначати Трампу свої рамки щодо припинення війни, - російський опозиційний експерт Морозов
17:20
Віктор Ющенко
Розвідка США розсекретила, що Віктора Ющенка у 2004 році отруїла Росія, - Bloomberg
17:03
ЗСУ
На фронті з початку доби відбулося 125 боєзіткнень: росіяни завдали 110 обстрілів по Курщині
17:03
Жан-Ноель Барро
Немає ніяких "червоних ліній", коли йдеться про підтримку України, - очільник МЗС Франції Барро про можливість залучення до війни французьких військових
16:52
Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський
Український експорт продовольства забезпечує 400 млн людей у 100 країнах, - Зеленський
16:39
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Без гарантій безпеки для України жодні переговори не мають сенсу, - дипломат Брайза
16:34
Мати пекла коржики з перетертих бруньок, половина села не вижила: 100-річна жителька Черкащини розповіла про Голодомор
16:22
Огляд
Іван Калюжний (праворуч), Албанія - Україна
Волейболісти-втікачі та успіх України в Лізі націй: головні новини українського спорту за тиждень
16:09
Рафал Тшасковський
Тшасковський переміг Сікорського на праймериз "Громадянської коаліції": він стане кандидатом у президенти Польщі
16:05
OPINION
Путіне, Шойгу, де "Орєшнік"?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV