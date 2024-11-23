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Війна з Росією: хроніка
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Російський сенатор анонсував повторний удар "Орешником"

Влад Дідусь
23 листопада, 2024 субота
21:26
Війна з Росією Віктор Бондарєв

Заступник голови ради федерації з оборони й безпеки Віктор Бондарєв погрожує, що Росія завдасть повторного удару "Орешником"

Зміст

Про це Віктор Бондарєв заявив у розмові з російським пропагандистським ресурсом RT.

За словами російського сенатора, "Орешник" ще не до кінця "висловився", і йому є що ще "сказати".

"Але, повірте, такого бажання ні в кого з нас немає — ми не хочемо, щоби замість нас говорила зброя. Ми змушені відповідати на агресію і відповідатимемо завжди", - йдеться у заяві представника терористів.

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У російській раді федерації також просувають наратив, що у цих діях винен Захід. Нібито РФ відповідає на "провокації". 

Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Що відомо

Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.

Ввечері 21 листопада МЗС відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо використання балістичної ракети "Орешник" для удару по Україні.

За даними Головного управління розвідки, РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою комплексу "Кедр" із 36 суббоєприпасами. Раніше в Україні припускали, що РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубеж", а диктатор Володимир Путін заявляв про ракету середньої дальності "Орешник".

Керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов після атаки міжконтинентальної балістичної ракети пояснив, у чому різниця між "Орешником" і "Кедром".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва продовжуватиме випробування ракетної системи "Орешник", назвавши її "гарантом суверенітету". За його словами, система є "результатом роботи спеціалістів із нової Росії".

ISW писав, що Росія може додатково провести випробувальні запуски балістичних ракет, таких самих, якими атакувала напередодні, або подібних, найближчими днями.

Теги:
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Світ
Україна
Росія
Військові новини
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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