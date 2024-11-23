У застосування Росією ядерної зброї я не вірю. Розмова Еспресо з авіаекспертом Храпчинським

Росія 21 листопада вдарила по Дніпру якоюсь новою ракетою. Досі висуваються припущення, що це могла бути за ракета, навіщо це росіяни зробили та до чого це може призвести. Саме тому такі речі потрібно обговорювати з фахівцями. Пане Анатолію, що ви знаєте про цю ракету? Можливо, маєте якусь інсайдерську інформацію, що зрештою це могло бути?

Давайте пройдемося по деяких факторах, які показують інженерну спроможність Російської Федерації. Повертаючись до нещодавнього масованого обстрілу, ми побачили російські ракети Х-101 зі старими радянськими двигунами Х-55. Тобто це виріб 95, який свого часу випускався підприємством "Мотор Січ" та установлювався на ракети Х-55 або планувався ставився на ті ж самі "калібри".

Що могло стати причиною? ТРДД-50 (малогабаритний двоконтурний турбореактивний двигун), який вони випускали, але не вистачає їм швидкості робити ці двигуни. Додатково треба розуміти, що свого часу ТРДД-50 у Радянському Союзі був списаний як неліквідний двигун.

Макет двигуна ТРДД-50АТ, Фото: wikipedia

Саме після того, як Росія втратила можливість "прямого діалогу" з "Мотор Січ", росіяни почали розконсервовувати цю програму та поновлювати виробництво таких двигунів.

Зараз ми бачимо нестачу цих двигунів як для крилатих ракет, балістичних, так і для літаків. Росія зробила запит до Ірану щодо отримання можливості виробництва двигунів для крилатих та балістичних ракет. Виробничі потужності, які раніше займалися випуском різних типів двигунів, зараз починають масштабуватися. Відкриваються нові цехи, масштабується виробництво, розуміючи, що треба збільшувати потужності. В принципі це вказує на деяку проблематику.

Йдемо далі. Славнозвісна ракета "Кинджал", як казали росіяни "гіперзвукова", "аналоговнєт" - Patriot відпрацював. "Циркон" - Patriot відпрацював. Звісно, що є від них шкода, треба "набити руку" засобам протиповітряної оборони щодо перехоплення таких цілей, але з усім тим бачимо, що ті ракети не відповідають дійсності.

Повертаємося до нещодавнього шоу, яке було в Китаї з прильотом Су-57. Що зробили росіяни? Показуючи літак, вони його весь зачохлили, окрім носової частини, де є засіб радіолокації. Це те, чим вони хотіли похизуватися, що у них новий засіб радіолокації, який бачить на 500 км чи на 600 км, не знаю, як там пропаганда про це розповідає.

Росіяни хотіли похизуватися, але весь інформаційний привід був спаплюжений через те, що китайці близько побачили на одному літаку в якомусь місці нахрестник-закльопку, і, звичайно, її відкрутили.

Також були незістиковки по самому фюзеляжу щодо нерівностей та інших проблем. Додатково треба нагадати, що Су-57 має двигун, який модернізувався у 1984 році зі старих радянських двигунів. Тобто ми розуміємо, що є певна проблематика.

Су-57 на Чжухайському авіасалоні 2024, Фото: gettyimages

А тепер повертаємося до ситуації, яка відбулася. Україна і раніше дуже потужно била по території Російської Федерації, по тому ж самому Торопцю (військовий арсенал у РФ), по аеродромах. Була низка позитивних для нас активних ударів по російській території, які призвели до певних стратегічних втрат росіян, наприклад, вести бойові дії у березні 2025 року або щодо якихось накопичень зброї, які вони зберігали на своїх складах. Жодного разу не було підняття градуса щодо застосування зброї.

Путін обіцяв, коли буде задіяна західна зброя, то він вдарить по країнах Заходу. Але він цього не зробив.

Однак саме після удару по місцю дислокації додаткового корейського генералітету відбулося підняття ставок.

Треба розуміти, що рішення було прийнято до цього, бо ми бачили інформацію від розвідки щодо ударів по російських об'єктах. Згадайте в російському інформаційному просторі повідомлення, що в Росії почали виготовляти якість ядерні бомбосховища. Тобто це все – інформаційне нагнітання. Чому? Тому що читайте доктрину Герасимова. Пан Залужний правильно зауважив - треба розуміти доктрину Герасимова, яка насправді дуже якісно та цікаво написана у тому плані, як можна воювати, тобто не тільки зброєю, а й ще психологічно та інформаційно. І це Росія активно використала.

Щодо самого удару, то почнемо з тієї зброї, яку ми бачили, танків з "сараями" зверху – Росія могла проґавити удар, тобто не спрацювати. Вона розуміла, що це така дуже потужна ставка, яку треба відпрацювати. А чи є зброя в Росії, яка б могла так відпрацювати?

Останні ядерні випробування показали розрив ракети безпосередньо в самій пусковій установці. Що вони могли зробити?

Насправді вони могли назвати "Орешник" будь-яку стару радянську ракету, осучаснити її за рахунок заміни деяких радіоелектронних елементів.

Більшість західних компонентів є всередині зброї Російської Федерації. Тому вони могли покращити деякі елементи, зробити щось, допрацювати та запустити одну зі старих радянських російських ракет "Сатана", "Ярс", "Сармат", "Лайнер". Це ті ракети, які можуть нести шість бойових головок з шістьма уражаючими елементами.

Відстань неправомірна, тобто міжконтинентальну ракету застосувати на коротку відстань - неефективне використання.

Але вона була без бойового ядерного заряду, тому був ефект, який потрібний Путіну, він його отримав. Тепер гра на нашому полі - що ми зробимо?

Ви кажете, що неефективно використовувати міжконтинентальну балістичну ракету на такій відстані?

Дороговартісно!

Тільки через дороговартність? А швидкість в неї така ж сама як і у ракети середньої дальності?

Ні, у них же було 11 Махів при заході. Щоб ви розуміли, це міжконтинентальна ракета, яка перебуває поза атмосферою, тому системи Patriot малоефективні проти таких засобів ураження. Уявіть 36 уражаючих елементів, а зараз вони не розлетілися на більшу відстань, а були спрямовані на один інфраструктурний об'єкт. Відповідно, було б потрібно 36 засобів, щоб перехопити ці ракети.

Ракети з балістичною траєкторією знищуються кінетичним шляхом.

У будь-якому випадку все одно будуть падати уламки. "Циркон" падає, уламок впав - пробив дах.

Тому тут треба казати про системи, які перехоплюють поза атмосферою. А це системи американська THAAD, ізраїльська Arrow, є ще якісь, але будемо говорити про ті системи, які ми можемо насправді отримати. Систему THAAD нещодавно передали Ізраїлю, Південній Кореї, тому ми можемо казати про те, що ці системи є, і про них треба говорити. Спочатку повномасштабного вторгнення президент Зеленський неодноразово зазначав потреби, щоб отримати саме цю систему.

система THAAD, фото: gettyimages

Справді нам потрібні ці системи, але вони дороговартісні, їх дуже мало. Я не думаю, що навіть в якійсь далекій перспективі ми їх отримаємо.

І тут йде гра на нашому полі, тому що треба остудити наших західних партнерів щодо можливості застосування Російською Федерацією ядерної зброї. Насправді вона малоймовірна. Почнемо з улюблених персонажів Путіна - Гундяєв, Кадиров та інші представники російської влади, які люблять життя, купують собі дорогі яхти, літаки - все, що завгодно. Вони люблять життя і не будуть з ним прощатися. Я більш ніж впевнений, що Путіну не дадуть це зробити ні Індія, ні Китай, бо це буде останнє, що він зробить.

У застосування ядерної зброї я не вірю.

Але знов таки, давайте повернемось до розмови з нашими західними партнерами. В Європі є дуже гарна ініціатива, про яку я неодноразово наголошував - "Небесний щит Європи", це понад 20 країн, які входять в цю систему і створюють захист Європи від можливих уражень з боку РФ. Ця система з'явилась на початку повномасштабного вторгнення. Тобто це показує, що Європа розуміє проблематику, тому вона посилюється.

Я неодноразово наголошував - якщо Україна, принаймні та частина, яка перебуває у більш-менш безпечному становищі, тобто неприфронтові прикордонні ділянки, можна закрити за рахунок взаємодії з цими країнами. Про це треба домовлятися, тому що це не ескалація, а захист.

Розуміємо, що зараз є питання вже застосування ракет, наприклад, по території Європи, можливо, Путін погрожував.

Давайте ви передасте Україні декілька систем THAAD або Arrow і ми забезпечимо на нашій ділянці захист вашого повітряного простору від можливих прольотів ракет на територію Європи.

Треба говорити з Європою на рівних, не просити, а пояснювати, чому так воно повинно працювати.

Європа зацікавлена в нас. Я нещодавно працював в Нідерландах на військовій базі наземної сили протиповітряної оборони НАТО, доволі-таки потужне об'єднання, і зазначу, що більшість західних приватних компаній, які виробляють зброю, більшість військових дуже зацікавлені в наших технологіях, у тому, що ми виробляємо. Тому що дешево, якісно, швидко та ефективно. Ми використовуємо це на лінії боєзіткнення. Адже більшість зброї, яка створювалась певними країнами, була з розрахунку якихось створених умов. А у нас же умови реальних бойових дій, ми воюємо з потужним ворогом і застосовуємо будь-які можливі варіанти для вирішення цієї проблематики. І вони зацікавлені в трансфері технологій.

Але вони хочуть взяти технологію з України, забрати в Європу та у себе виробляти. Це не можна робити, тому що це наше майбутнє.

Після перемоги ми зможемо забезпечити більшість функціонування держави за рахунок мілітарного сектору.

Треба не забувати, що частина мілітарного сектора - подвійні технології, які ми можемо використовувати у цивільному житті. Більшість наших БПЛА до повномасштабного вторгнення займались, наприклад, моніторингом кордонів, засоби РЕБ можуть захищати ті ж самі стадіони від якихось зальотів невстановлених дронів, так само як і аеродроми, аеропорти.

Треба говорити з Європою, остудити їх пил стосовно переляку щодо застосування ядерної зброї. Треба переконувати партнерів, пояснюючи, бо ми постійно робимо акцент на тому, що нас треба захистити, закрити нам повітряний простір, але треба подивиться, наскільки інформаційний простір Європи насичений російськими меседжами.

Подивіться, вийшла Захарова, показала кіно зі дзвінком, що не треба доповідати, і це розлетілось миттю по всіх західних майданчиках. Вони відпрацювали на 100%.

Я про це постійно наголошую, що, на жаль, інформаційну війну Російській Федерації ми постійно програємо, тому що ми не можемо у себе тут об'єднатися в єдиному меседжі, який ми просуваємо на західні країни, тому тут треба пояснювати та розмовляти, використовувати свої соцмережі. Ми можемо це пояснювати, дублювати деяку інформацію для наших західних партнерів, тому що у них війна в Україні, на сході в Європі.

І я постійно зауважую, коли приїжджаю до якоїсь країни, якщо мені кажуть, що у вас в Україні війна, то я говорю, що не у нас війна, а у вас на сході війна. А коли їм показуєш деякі фото і кажеш, що у вас теж таке може бути, бо Путін не зупиниться, тоді вони розуміють.

Ще хочу вас розпитати про цю можливу ракету, дороблену чи недороблену, експериментальну чи не експериментальну. Я почитав, що ця ракета може летіти зі швидкістю 11 Махів, а це понад 12 тис. км/год. Наскільки ми знаємо, ядерного боєзаряду не було в цих боєголовках, але, якщо враховувати таку шалену швидкість, наскільки небезпечною є ця ракета навіть без ядерного боєзаряду?

Не будемо лякати суспільство, насправді це було єдине застосування. Чи буде ще раз? Давайте повернемося до випадку, коли збили "

гіперзвукова крилата ракета "Циркон", Фото: assetstore.unity

" перший раз над Києвом. Він просто впав на будівлю, не було такої особливої вибухової сили. Але будівля була зруйнована за рахунок кінетичного удару. Такі удари насправді можуть завдати суттєвої шкоди, тобто зруйнувати будинок.

Але все ж таки, наскільки я розумію, 21 листопада основна мета Путіна - подати якийсь меседж Заходу, так?

Треба пояснювати нашим західним партнерам, що це не меседж Путіна, а Путін злякався після якісного удару західною зброєю. Він отримав, мабуть, інформацію, що відбулось, і зрозумів, що будуть удари. Розвідка дуже добре працює, і американська розвідка також. Росіяни ж попередили Сполучені Штати щодо застосування цієї зброї.

Повірте, більшість супутників в той час знаходились над Україною та над частиною Росії, де могли запускати цю ракету.

Розвідка дуже добре працює і Путін розумів, що Україні дозволять удари західною зброєю по території РФ. Але ж він злякався, і треба про це казати. А не те, що він там натякає, підіймає ставки, а злякався, дуже злякався. Бачимо, що він з бункера з'явився, доповів і зник. Тому треба оце пояснювати. Зрозуміло, що він буде намагатися підняти ставку як в покері.

Я трошки не розумію оце підняття ставок, бо у Путіна є "іскандери" в Калінінградській області, які також балістичні й можуть мати ядерну боєголовку. І цих "іскандерів" достатньо, щоб долетіти до Парижа, Лондона, Берліна і так далі. Навіщо йому саме оця якась недопрацьована, експериментальна ракета?

Щодо недопрацьованої, експериментальної ракети, то Путін не міг прогадати, тому відправляв ракету, в якій був впевнений, що вона відпрацює.

Тому я і кажу, що скоріш за все це було щось ще старих радянських зразків або модернізованих. Але в будь-якому випадку після того, коли Росія втратила доступ до "Південмашу", нічого не змінилося. З 2014 року нічого не змінилося, тому вони застрягли десь на цих розробках в ракетній галузі.

Повертаючись до дій з боку Путіна, чому він не ударив по західних країнах, бо він пояснює країнам Заходу, що я буду тут вбивати, поки не заберу Україну.

Путін не планує вдарити по Європі, бо розуміє, що отримає якісну відповідь і ніхто вже з ним не буде потім розмовляти, ні Індія, ні Китай.

Відразу же зупиняться будь-які постачання, всі країни, навіть пострадянського союзу, зрозуміють, що за гвинтик, який був направлений до Росії, вони отримують такі санкції, що не оговтаються.

Насправді це політична гра. Згадаємо дзвінок Трампа, дзвінок Шольца, після яких спочатку був просто зліт авіації, потім масовані обстріли, потім знову зліт авіації, дві ракети - все це гра Путіна. Путін воює як терорист. Він взяв у заручники Україну і каже: "Поки ви мені її не віддасте, я буду вбивати українців". І це він робить. Про це треба казати європейцям, Сполученим Штатам. Вони ж всі завжди казали: "З терористами не ведуть перемовин".

Потрібні потужні удари по території Російської Федерації з застосуванням західної зброї, додатково нашою зброєю, і це призведе до того, що Путін зрозуміє і 100% спасує.

Це ви говорите в ідеалі, як воно б мало бути, як кожен українець хотів би, щоб так було. Але я дивлюся сьогодні на реакцію з боку лідерів західних країн, вони засуджують, але при цьому Шольц сказав, що про TAURUS все одно можете забути.

Згоден, про TAURUS треба не думати, бо, щоб носити ці ракети нам потрібні літаки Gripen. Інших літаків у нас немає. Зараз з'являться винищувачі Mirage, які можуть нести Storm Shadow.

І тоді повірте, набагато більше ракет полетить до Росії саме за рахунок того, що буде більше носіїв.

Згадайте перше застосування ATACMS по Криму чи Storm Shadow по території Російської Федерації.

З моменту телефонного дзвінка Трампа до Путіна відбулась вже політична гра, а до цього з тверезим розумом наші західні партнери надавали нам зброю. Нам надають зброю в тій кількості, щоб ми встояли, і це проблема. Ми це знаємо, про це постійно наголошуємо, що нам потрібна більша кількість літаків, і не треба нам розповідати, що ще пілотів не навчили. У нас достатньо пілотів, нам треба більше ракет.

ракета Storm Shadow, Фото: gettyimages

Чому нам передали F-16 і не дають ракет JASSM, які можуть працювати з цих літаків?, Окей, не хочете на 950 км, дайте ті, що працюють на 400 км, і ми будемо стріляти до 300 км, щоб не підходити близько до кордонів. Треба казати про той сценарій, який нас плюс-мінус задовольнить, бо, якщо ми будемо говорити про погане, то все буде дуже погано.

Ми інколи дуже багато очікуємо від наших західних партнерів, чекаємо, переконуємо їх, тиснемо на них, а потім…

Щодо наших західних партнерів, згадайте перший день війни, коли ми просили закрити повітряний простір, і подивіться, що у нас зараз.

На початок повномасштабного вторгнення було близько 20 компаній, які виробляли засоби безпілотної системи, а зараз понад 200.

Ми випускаємо ударні безпілотники, розвідувальні на різні дистанції, можемо долітати вглиб Російської Федерації до 3000 км. Наші "нептуни" почали працювати по суходолу на відстань понад 400 км і ми можемо казати, що вони взагалі можуть працювати до 1000 км.

Українці, завдяки приватним компаніям, які активно занурилися в військовий сектор, почали отримувати велику кількість своєї зброї. У нас мало, але робляться й артилерійські снаряди, є навіть засоби ураження, які ми кріпимо на ті ж самі FPV-дрони. Вони різняться по місії виконання, яку задачу треба виконати, і це виготовляється українськими інженерами, українськими інженерками, постійно пропонуються дієві рішення.

Цю війну виграють військові, волонтери та інженери - всі ті, хто залучений до створення нових сучасних систем.

У нас є велика кількість компаній, які займаються виробництвом зброї, але потрібно говорити про нові умови для цих компаній. Добре, що дають, наприклад, якісь дешеві кредити від держави, але, слухайте, ми даємо зброю, яка захищає міста та допомагає військовим на фронті.

Франція дає субсидії військовим компаніям. Британія - державне партнерство, це прекрасніший закон, про який теж кажемо, тому що нам треба отримати інвестиції від західних компаній для того, щоб розвивати свої виробництва.

Як ми можемо отримати інвестиції, якщо нас держава не захищає? Немає розподілу ризиків між державою і приватним сектором.

І тому ті ж інвестори кажуть: "Давайте ви до нас і у нас виробляйте". А треба навпаки, щоб у нас вироблялось, тому що це і логістична складова, і економіка країни.

Наскільки ефективнішою стала наша ППО в збитті звичайних крилатих ракет, тих же Х-101, після того, як ми отримали літаки F-16?

F-16

Кількість уражених ракет збільшилася, це не і тільки за рахунок F-16, бо є розподіл використання засобів ураження проти різних цілей. Ми ж бачили за рахунок чого пані Наталя перехопила крилату ракету – це була стара радянська "Ігла" (ПЗРК). Коли ви десь чуєте про пані Наталю, то хлопцям, які перетнули р.Тису, має бути просто соромно.

Але повертаючись до питання, ми суттєво посилили сили ППО, це й ешелонована система, яка дозволяє перехоплювати різні типи ракет. Зараз нова загроза - міжконтинентальні ракети, думаю, що буде вирішено і це питання.

Слід зазначити, що Росія активно використовує ударні безпілотники.

Якщо на початку повномасштабного вторгнення було близько 400 безпілотників, то на цей рік ми можемо казати, що буде використано близько 8000.

Зрозуміло, є "шахеди", "гербери", "пародія" – все це повітряні цілі, які треба знешкодити, бо незрозуміло, що в тій цілі, є вибухівка чи немає.

Є проблематика, наприклад, з мобільними групами, їх не вистачає, збільшилась кількість ворожих безпілотників, відповідно, треба збільшувати мобільні групи. Я неодноразово казав, що і міські ради можуть закуповувати засоби РЕБ, є дозвіл на таку закупівлю, і ці засоби захищали б, наприклад, міста. За рахунок засобів РЕБ дуже велика кількість елементів як в крилатих ракетах, так і в безпілотниках, пригнічується, і це допомагає нашим ешелонам ППО перехоплювати або збивати ці цілі.

Зараз пишеться законопроєкт, який дозволить закуповувати міським радам системи ППО українського зразка.

Ми зараз говоримо не про FrankenSAM, а є українські компанії, які виробляють такі системи, це нові розробки. Тут важливим є створення автоматичної системи виявлення та знищення, тому що мобільних груп не вистачає. Однак зараз бачимо ефективне застосування зенітних дронів, також протирозвідувальних дронів.

Але знову повертаємося до тієї ж проблеми - оператори або мобільна група. Мова має йти про інженерні рішення, наприклад, дрони летять на низьких висотах, тому треба працювати засобами радіолокації, які будуть бачити на відстані до 40 км, це реально побачити ці "шахеди". Можна на більших відстанях, але є радіогоризонт і низькі висоти, тому давайте реально оцінювати 40 км плюс засоби ураження 2-5 км, це те, що ми можемо зробити для того, щоб захистити. І там тоді буде оператор, який закриватиме сектор 40 км по виявленню, і декілька систем з знешкодження, які будуть підіймати ракети чи дрони та в автоматичному режимі перехоплювати. Але це все в майбутньому, а зараз міські ради можуть формувати з громадян своїх громад додаткове посилення мобільних груп.

Я працював на деяких симуляторах, можу пройти навчання і виходити раз на тиждень. Але треба повертатися до того козацького драйву, який в нас був на початку повномасштабного вторгнення, бо крім нас ніхто не допоможе нашим Силам оборони.

Підкреслю, що приватні компанії стали рушієм масштабування виробництва зброї. Є питання, що робив Укроборонпром з 2014 року по 2022 рік, але це окреме питання. Давайте вирішувати, не так, як 30 років кожна влада приходила і казала про "попередників", а будемо шукати рішення, які нам допомагатимуть.

Міські ради можуть закуповувати засоби РЕБ, системи ППО, зрозуміло, що це буде ставитися на баланс Сил оборони, де підпорядкований цей регіон, і при цьому міські ради можуть формувати мобільні групи та домовлятися з приватними компаніями, де працює людина, що ця людина буде там отримувати вихідний на цей час. І це буде стимулювати та повертатиме отой козацький драйв.

Ви сказали, що є якісь засоби виявлення "шахедів", бо мені здавалося, що їх виявляють тільки тоді, коли вже чують оцей їхній звук.

Це детекція, яка відбувається за рахунок класичних систем радіолокації, також звуку, візуального виявлення - це те, про що ми можемо казати. Насправді є різні типи засобів радіолокації. Важливо зрозуміти, що не тільки треба засоби ураження, а й потрібні засоби радіолокації. Бо завчасно виявлена ціль дозволяє нам прийняти рішення, як ми її будемо знешкоджувати. Більшість мобільних груп отримують інформацію про переліт якоїсь цілі, і вони чекають по азимуту, де її зустріти.

У новітніх українських розробках, чи застосовується якось штучний інтелект, чи допомагає він у засобах РЕБ?

Якщо говорити про безпілотні системи, то з початком повномасштабного вторгнення ми стикнулися з проблематикою, коли ми перші почали застосовувати активно FPV- дрони, то, звісно, ворог скопіював і почав віддзеркалення по нас цієї технології. Відповідно, ми почали шукати рішення, і правильним рішенням було застосування засобів РЕБ.

А щодо правильного використання ресурсу, на жаль, використання індивідуальних засобів РЕБ (окопний) - це мікроменеджмент. Бо ми отримали велику кількість засобів РЕБ, які не підконтрольні тим самим пілотам, хоч і є комунікація, яка налагоджується, але вона складна. Більшість інженерів ці засоби робили з урахуванням того, що такий засіб куплять або самі військові, або волонтери, тому він має бути дешевим. Відповідно, робився з дешевих китайських комплектуючих. Хоча не проблема зробити із західних комплектуючих, але тоді треба помножити ціну на три.

Дякуючи пану президенту, нарешті у нас з'явиться інженерна ставка, але інженерам треба ставити задачу з урахуванням аналітики всієї лінії боєзіткнення, бо треба розуміти, як і чим ворог воює, і аналізуючи це все, пропонувати рішення. Правильним рішенням були б системи РЕБ, які б працювали далеко від лінії бойового зіткнення.

У нас є системи, які працюють на 35 км. Ми можемо ставити за 20 км, але ці засоби можуть піддатися ураженню. Ми отримуємо компонент з великої кількості систем, які закривають лінію боєзіткнення і при необхідності, з урахуванням штучного інтелекту, опускають певну частоту для прольоту наших дронів. Це все можливо, але потрібні гроші, щоб це впроваджувати.

Більшість всього, що розроблено українськими компаніями розроблено за власні кошти компаній.

Держава купує частково, але не повертає гроші за те, що ми вклали у RnD (Research and Development - дослідження і розробки, спрямовані на пошук інноваційних рішень). У нас є законодавчі норми, які дозволяють депутату закатати гроші в асфальт, але за те, що він інвестує гроші в розробку, яка не вистрелить, його посадять. Куди йому краще гроші витратити? В асфальт!

Наскільки потужними зараз є наші безпілотники, щоб отак добряче мусолити росіян на їхній території?

Щобільше, у нас є деякі безпілотники, які можуть ще і допомагати наводитися, відпрацьовуючи по території. У нас є системи, які дозволяють нам залетіти вглиб на 1000 км і повернутися з розвідданими. Причому це безпілотник, який буде оснащений навіть "саровським" радаром, який скаже, чи є в тому ангарі щось, чи нема.

Треба зазначити, що деякі типи безпілотників взагалі в країнах НАТО не розглядалися як перспективні. Але подивіться на більшість американських безпілотників, вони великі, мають купу різного озброєння, а ми використовуємо купу маленьких, які сумісно створюють систему і збирають потрібну інформацію, при цьому вони мало помітні для засобів класичної радіолокації.

Подивиться, як працює російська протиповітряна оборона. До речі, удар по Саваслейці (авіабаза РФ) ми відпрацювали стрілецькою зброєю, хоча на цій авіабазі стоїть система С-400 з радіолокацією "Подльот", яка забезпечує перехоплення, наприклад, безпілотників на низьких висотах. Далі згадаємо Оленью (авіабаза РФ), теж працювала стрілецька зброя.

Практично повсюди ми бачили стрілецьку зброю, за винятком Московської області, бо там працюють "панцирі".

Але "панцир" свого часу, коли працював в Сирії, гатив по зграях птахів, тому що сприймав їх за повітряну ціль. Треба зрозуміти, що навіть птах може світитися на засобі радіолокації як безпілотник.

Дуже приємно нашим компаніям, які виробляють безпілотники, коли в їх невеличкий БПЛА намагаються запустити ракету С-300.

безпілотник українського виробництва Sirko-2m, Фото: Skyassist

А більшість засобів російської протиповітряної оборони зараз розташовані на території тимчасово окупованої України. Крим свого часу став непридатний для більшості озброєння, тому що вони розуміють, що ми можемо бити й ATACMS, і Storm Shadow, і своїми засобами ураження, тому вони там здебільшого поставили зараз купу засобів протиповітряної оборони, намагаються захистити Керченський міст.

Щодо питання Керченського мосту, то може ми перекриємо на Чонгарі переправу? І вони тоді позбавляться певних логістичних спроможностей. Бо постійно кажуть: "А давайте запустимо купу Storm Shadow по Керченському мосту". Але ж у нас є купа цілей - складів, яких понад 20 на кшталт того ж Торопця, де зберігається велика кількість зброї.

Зараз більшість експертів підтверджують і військових кажуть, що практично більшість снарядів, які летять зараз в бік України, це корейські снаряди, корейська балістика.

Наступний рік - вирішальний для України, має бути посилення безпосередньо своїх спроможностей щодо виробництва зброї й додатково - розмова з західними партнерами.

Війна майбутнього – це війна технологій?

Безумовно. Ми бачимо тенденцію зменшення кількості застосованих Росією крилатих ракет, бо проблеми всі ті ж – двигуни. Стратегічна авіація, яка вже стара, вони ж підіймали Ту-160, а кількість ракет не змінилась.

Кількість російських літаків збільшилась, а кількість ракет не змінилась, які були зараз запущені.

Росіяни розуміють, що їм потрібні високі технології, тому Путін заявляє про створення технологічних парків, компаній, які займаються розробкою безпілотників. Це все подається під соусом громадянських питань, але туди приходить російська молодь, яка вирощена при президенті Путіні, іншого президента вони не знають, і це проблема. Тому я кажу, що наступний рік буде вирішальним.