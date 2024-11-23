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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Без гарантій безпеки для України жодні переговори не мають сенсу, - дипломат Брайза

Віталій Бесараб
23 листопада, 2024 субота
16:39
Війна з Росією Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Ексрадник держсекретаря США, колишній директор щодо справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Метью Брайза пояснив: єдиною умовою забезпечення довготривалого миру є дієві гарантії безпеки для України

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми не можемо знати напевно. Це питання, які постають під час переговорів. Ми пам’ятаємо амбітні, але абсолютно нереалістичні цілі президента Путіна до лютого 2022 року. Наприклад, він вимагав, щоб НАТО вивело свої збройні сили зі Східної Європи, де вони були розгорнуті після першого вторгнення Росії в Україну у 2014 році. Він навіть пропонував, щоб деякі країни повністю залишили Альянс. Такі крайні й неприйнятні вимоги були категорично відкинуті як Україною, так і НАТО. У результаті Путін втягнув Росію в руйнівну та надзвичайно дорогу війну — стратегічну помилку, яка відкинула його країну на десятиліття назад. Це призвело до загибелі сотень тисяч російських солдатів, не кажучи вже про величезні людські втрати серед українців і масштабні руйнування", - пояснив Брайза.

За словами дипломата, якщо на переговорах не будуть погоджені гарантії безпеки для України, то це тільки відтермінує нове вторгнення Росії. Адже якщо Україна не отримує реальних стримуючих факторів для Росії, то Путін розпочне підготовку до нової агресії.

"Якщо Путін і надалі висуватиме неприйнятні вимоги, війна лише буде затягуватися. Незалежно від заяв президента Дональда Трампа, я переконаний, що Україна продовжить боротьбу, якщо умови будь-якої угоди виявляться для неї неприйнятними. Варто зауважити, що гарантії безпеки для України є ключовими. Без них будь-яке припинення вогню лише надасть Путіну час для відновлення російської армії та підготовки до нової агресії. Необхідною умовою для довготривалої безпеки є розгортання миротворчого контингенту. Однак найкращою гарантією було б членство України в НАТО. Водночас такі лідери, як Олаф Шольц і Джо Байден, поки не підтримують цей крок, що ускладнює прогнозування можливих термінів реалізації", - додав він.

  • 16 листопада президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви новообраного президента США Дональда Трампа та його команди про переговори між Україною і Росією, заявивши, що у слабкій позиції українській стороні нічого робити на цих перемовинах.

  • 20 листопада Reuters з посиланням на 5 нинішніх та колишніх російських чиновників повідомили, що російський диктатор Володимир Путін готовий обговорити з новообраним президентом США Дональдом Трампом припинення вогню, але виключає значні територіальні поступки та вступ України до НАТО

     

Теги:
Україна
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
НАТО
США
переговори з РФ
гарантії безпеки
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