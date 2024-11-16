"У слабкій позиції нічого робити там": Зеленський назвав умови, за яких можливі переговори України та РФ

Про це він сказав в інтерв'ю Українському радіо.

На питання, за яких умов можливі переговори України та РФ, до яких схиляється у заявах Трамп, Зеленський відповів: "За умов, що Україна буде не наодинці з РФ, що буде сильною. Які можуть бути перемовини з убивцею? Якщо ми говоримо просто з Путіним, просто з убивцею в умовах, у яких зараз, не посилені деякими важливими елементами, — це на вході програшний статус для України. У слабкій позиції нічого робити на цих перемовинах".

Він наголосив, що позиція президента Трампа важлива, а також настрій Америки до України. Зеленський переконаний, що США повинні зберегти позицію, що Росія — агресор, що вона порушила нашу територіальну цілісність, міжнародне право.

"Це один із пунктів, який важливий для будь-якого майданчика перемовин. А ще повинні бути елементи нашого Плану перемоги. Для нас перемога — сильна Україна. В дипломатії чи на полі бою — це друге питання. Перше — сильна Україна. Вона повинна бути сильною для будь-якої дипломатії", - зазначив президент.

Зеленський також прокоментував меседжі Трампа, мовляв, за його президентства він примусить сторони сісти за стіл переговорів.

"Я думаю, він так не каже. Ми — незалежна країна. Здається, і наш народ, і я особисто в перемовинах і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами довів, що з нами риторика "сідай і слухай" не працює. Так ми маємо ставитись до будь-якої країни — поважати. Це про рівність — про одну з тих цінностей, за які боремося", - відповів Володимир Зеленський, додавши, що при його розмові з новообраним очільником США такої риторики не було.

Зеленський висловив вдячність двопартійній підтримці, проте зауважив, що половину обіцяної допомоги Україна ще не отримала: "Це важливий елемент, коли говоримо, як і хто нам допомагає. Я до того, що Європа допомогла не менше".

"Зараз завдання — зберегти єдність між Європою і Сполученими Штатами. Бо якщо буде змінюватись американська політика, буде змінюватись і міцність єдності в Європі. Чи буде це впливати на збільшення допомоги? Ні, це може впливати тільки на її зменшення", - підкреслив президент.

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Його запитали, як Трамп збирається садити за стіл переговорів Путіна. Утім Зеленський висловив думку, що Путін не хоче миру, але це не значить, що він не хоче сідати за стіл переговорів із кимось з лідерів.

"Для нього (Путіна, - ред.) це — руйнація політичної ізоляції. Для нього це вигідно — сідати, розмовляти. І не домовлятись — я би так сказав. Йому вигідно домовлятись на якихось капітуляційних умовах з нашого боку. Але хто ж йому… Таке ніхто не дасть", - запевнив Зеленський.

Команда Трампа озвучувала багато версій, чим можуть завершитися переговори України й РФ і які можуть бути "червоні лінії" з боку України. Проте Зеленський підкреслив, що як президент України серйозно ставитиметься до розмови тільки з президентом США.

"При всій повазі до будь-якого оточення. Думаю, згідно з американським законодавством, поки він (Дональд Трамп — ред.) ще не пройшов інавгурацію і не може брати участь у всіх геополітичних процесах, ставити в чомусь крапку. Наші команди будуть працювати над змістовною зустріччю. Про ті чи інші лінії, про те, як це бачать Сполучені Штати, як ми реагуємо на їхнє бачення, я зможу сказати після предметної зустрічі з президентом Трампом, коли він буде з усіма своїми повноваженнями", - резюмував президент України.