Змушувати треба не Україну погоджуватися на поступки, а Росію — відмовитись від намагання продовжувати агресію , бо це для неї безперспективно (якщо на Заході дійсно так вважають).

Це ще раз показує тотальне нерозуміння філософії Кремля, бо вони зараз кидають своє "мʼясо" в полумʼя війни не заради одного села чи ще десяти квадратних кілометрів. Ціль — через війну в Україні змусити капітулювати Європу і повернути гегемонію в регіоні, яка була після Другої світової. Ось де стратегічна мета.

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Тому навіщо Путіну демілітаризована зона, якщо головне завдання його життя не буде реалізовано? Що можуть запропонувати Штати, щоб він відмовився від амбіцій, утерся і звернув військовий маховик, який так старанно півтора року розкручував? Сьогодні ми з одним другом жартували: можливо, хіба Штати запропонують йому вакцину вічної молодості — і він погодиться? Хоч, як на мене, краще б у тій вакцині був "новічок". Бо заслуговує.