Щоб змусити Путіна до перемовин, слід запропонувати йому "новічок"
Від пасажів в західних ЗМІ, що Трамп вимусить Україну піти на перемовини щодо припинення вогню, вже нудить
Змушувати треба не Україну погоджуватися на поступки, а Росію — відмовитись від намагання продовжувати агресію, бо це для неї безперспективно (якщо на Заході дійсно так вважають).
Це ще раз показує тотальне нерозуміння філософії Кремля, бо вони зараз кидають своє "мʼясо" в полумʼя війни не заради одного села чи ще десяти квадратних кілометрів. Ціль — через війну в Україні змусити капітулювати Європу і повернути гегемонію в регіоні, яка була після Другої світової. Ось де стратегічна мета.
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Тому навіщо Путіну демілітаризована зона, якщо головне завдання його життя не буде реалізовано? Що можуть запропонувати Штати, щоб він відмовився від амбіцій, утерся і звернув військовий маховик, який так старанно півтора року розкручував? Сьогодні ми з одним другом жартували: можливо, хіба Штати запропонують йому вакцину вічної молодості — і він погодиться? Хоч, як на мене, краще б у тій вакцині був "новічок". Бо заслуговує.
Тому треба набратися терпіння і витримки — швидких перемовин не буде. Як не буде і швидких сценаріїв припинення війни. Але треба мислити чесно і по-дорослому.
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики
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