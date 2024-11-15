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OPINION

Щоб змусити Путіна до перемовин, слід запропонувати йому "новічок"

Віктор Шлінчак
15 листопада, 2024 п'ятниця
20:00
Погляд

Від пасажів в західних ЗМІ, що Трамп вимусить Україну піти на перемовини щодо припинення вогню, вже нудить

Зміст

Змушувати треба не Україну погоджуватися на поступки, а Росію — відмовитись від намагання продовжувати агресію, бо це для неї безперспективно (якщо на Заході дійсно так вважають). 

Це ще раз показує тотальне нерозуміння філософії Кремля, бо вони зараз кидають своє "мʼясо" в полумʼя війни не заради одного села чи ще десяти квадратних кілометрів. Ціль — через війну в Україні змусити капітулювати Європу і повернути гегемонію в регіоні, яка була після Другої світової.  Ось де стратегічна мета. 

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Тому навіщо Путіну демілітаризована зона, якщо головне завдання його життя не буде реалізовано? Що можуть запропонувати Штати, щоб він відмовився від амбіцій, утерся і звернув військовий маховик, який так старанно півтора року розкручував? Сьогодні ми з одним другом жартували: можливо, хіба Штати запропонують йому вакцину вічної молодості — і він погодиться? Хоч, як на мене, краще б у тій вакцині був "новічок". Бо заслуговує. 

Тому треба набратися терпіння і витримки — швидких перемовин не буде. Як не буде і швидких сценаріїв припинення війни. Але треба мислити чесно і по-дорослому. 

Джерело

Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики

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Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
журналісти
Володимир Путін
Захід
Війна з Росією
переговори з РФ
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