Трампу доведеться постачати Україні більше зброї, ніж це було за Байдена: "Інформаційний спротив" про можливі переговори

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Подивімося на цю ситуацію з боку росіян та зґвалтованої Конституції РФ, у якій записані Херсонська, Запорізька області, Донеччина та Луганщина як частини РФ. Виникає питання: чи зможуть росіяни на момент інавгурації Трампа повністю захопити Херсонщину, Запорізьку область, Донеччину, ну і, звісно ж, Луганщину, де вони досі продовжують битися лобом у Білогорівку? Думаю, що ні", - зазначив Коваленко.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", Путін ніколи не погодиться на план Дональда Трампа щодо заморожування конфлікту по нинішній лінії фронту.

"І тоді до Путіна будуть запитання: на що ми погодилися, якщо частина так званих наших територій перебуває під контролем України? Тобто Дональду Трампу доведеться виконати свою обіцянку щодо постачання Україні якомога більше зброї, аніж за адміністрації Байдена", - наголосив Коваленко.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив у четвер, 14 листопада, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні.

Постійний представник РФ при ООН у Женеві Геннадій Гатілов заявив, що Росія нібито "відкрита для переговорів щодо припинення війни в Україні", якщо їх ініціює новообораний президент США Дональд Трамп.



























