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Трампу доведеться постачати Україні більше зброї, ніж це було за Байдена: "Інформаційний спротив" про можливі переговори

Оксана Ліховід
15 листопада, 2024 п'ятниця
12:27
Війна з Росією Дональд Трамп

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що Путін ніколи не погодиться на план Дональда Трампа щодо заморожування конфлікту по нинішній лінії фронту

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Подивімося на цю ситуацію з боку росіян та зґвалтованої Конституції РФ, у якій записані Херсонська, Запорізька області, Донеччина та Луганщина як частини РФ. Виникає питання: чи зможуть росіяни на момент інавгурації Трампа повністю захопити Херсонщину, Запорізьку область, Донеччину, ну і, звісно ж, Луганщину, де вони досі продовжують битися лобом у Білогорівку? Думаю, що ні", - зазначив Коваленко. 

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", Путін ніколи не погодиться на план Дональда Трампа щодо заморожування конфлікту по нинішній лінії фронту.

"І тоді до Путіна будуть запитання: на що ми погодилися, якщо частина так званих наших територій перебуває під контролем України? Тобто Дональду Трампу доведеться виконати свою обіцянку щодо постачання Україні якомога більше зброї, аніж за адміністрації Байдена", - наголосив Коваленко. 

  • Новообраний президент США Дональд Трамп заявив у четвер, 14 листопада, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні.
  • Постійний представник РФ при ООН у Женеві Геннадій Гатілов заявив, що Росія нібито "відкрита для переговорів щодо припинення війни в Україні", якщо їх ініціює новообораний президент США Дональд Трамп.














 

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