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До комуністичних Голодоморів українці від нестачі їжі масово не вмирали, лише від епідемій, - історик Кабачій

Анатолій Буряк
23 листопада, 2024 субота
22:38
Суспільство Роман Кабачій

Перш ніж Радянська Росія окупувала Україну й почала здійснювати тут політику геноциду, нам була не відомою масова смертність від голоду

Зміст

Про це в інтерв'ю Українському радіо повідомив український історик Роман Кабачій.

"Більше для нас характерні моровиці - інфекційні епідемії. На тому ж півдні, коли внутрішня колонізація почалася, дуже часто були епідемії різного характеру. Натомість щодо голоду, то Україну голод обходив. Найбільш відомий голод поза Україною - це Ірландія середина ХІХ-го століття", - зазначив науковець.

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Натомість у 1932-1933 роках окуповану росіянами територію Україну було цілковито заблоковано.

"Фактично вся Україна була суцільною "чорною дошкою", до якої не постачалися продукти, але з якої продукти лише викачувалися. Цей голод найбільше пройшовся по чорноземних районах України, від західного кордону, від Хмельницької області до Харківської області. Найбільша оця середня частина. Полісся виживало за рахунок риби, грибів і так далі. Натомість чорноземна Україна найбільше постраждала. Як відомо, мінімальна цифра загиблих - 3,5 млн", - наголосив Кабачій.

 

Теги:
Новини
Радянський Союз
комуністи
Голодомор
геноцид
Ірландія
історія України
голод
геноцид українців
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