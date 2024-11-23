За Андропова агентура КДБ вишукувала, хто з України передає на Захід списки жертв та спогади про Голодомор: Служба зовнішньої розвідки оприлюднила документи

Про це свідчать опубліковані 23 листопада 2024 року розсекречені архівні документи, що з'явилися на офіційному сайті Служби зовнішньої розвідки України.

Тодішнім головою філії московського КДБ в Україні Степаном Мухою й далі підлеглими йому начальниками обласних управлінь відомства було розроблено комплекс заходів для того щоб українці країн Заходу не змогли організувати науковий центр дослідження Голодомору, а також щоб звідси, з України в складі СРСР, до них не надходило жодних документальних свідчень даного акту геноциду.

При цьому слова "голод", "жертви", "український голокост" у внутрішніх документах КДБ бралися в лапки.

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На території Української РСР за іноземними приватними особами, кореспондентами західних медіа, дипломатами посилювався нагляд, їх контакти ще сильніше контролювалися. Передусім з огляду на можливий збір та отримання спогадів про Голодомор або списків загиблих від нього.

"Виявлених інформаторів брати в активну перевірку", - наголошувало керівництво КДБ УРСР.

Кремль досі заперечує факт Голодомору, а тим більше власну відповідальність за його проведення.