Путін дав наказ витіснити ЗСУ з Курщини до інавгурації Трампа, – Зеленський

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час ІІІ Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine, передає Суспільне.

Зеленський висловив упевненість, що Путін хоче витіснити ЗСУ з Курщини до 20 січня наступного року. Президент зазначив, що для російського диктатора "дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію, яку він не контролює".

За словами Зеленського, розпочавши операцію у Курській області, Україна показала, що РФ неспроможна захистити свої власні території, адже всі свої сили кинула на окупацію українських.

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"Він (Путін) хоче показати, що він виконає завдання так званої "спеціальної військової операції", окупує весь Донбас, і йому треба витіснити нас з Курського напрямку. Ось ці два завдання в нього є. Від цього, відповідно, і наші результати: складнощі на сході. Так, там недостатня кількість ЗСУ. Так, там неукомплектованість українських підрозділів через різні причини, в тому числі й повільне постачання допомоги", – сказав він.

Водночас президент наголосив, що на Курському напрямку армія РФ зазнає великих втрат. За його словами, в Росії таких втрат ще ніколи не було.

"В нас одне з перехоплень по Курському напрямку таке, що він передає через командування особисті прохання, що вся доля "СВО" тримається на Курській операції", – сказав Зеленський.