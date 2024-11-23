Ударом Storm Shadow по підземному штабу РФ на Курщині, імовірно, ліквідовано російського генерала, - ЗМІ
Унаслідок атаки Storm Shadow по Марʼїно Курської області 20 листопада могли були вбиті генерал-лейтенант РФ Валерій Солодчук і 18 ворожих військових. Також могли бути знищені офіцери з КНДР
Про це повідомляє Global Defense Group із посиланням на джерело та Defense Express.
Співрозмовник стверджує, що під час удару Storm Shadow по підземному штабу окупантів на Курщині помер високопоставлений російський командувач, який раніше очолював перший армійський корпус "ДНР" у 2014 році, Солодчук. Також були вбиті 18 військових РФ.
Водночас через удар британським Storm Shadow поранення отримали 33 російські військовослужбовці та 3 представники Пхеньяна: два офіцери й жінка, яка вважається медиком, але джерела припускають, що вона могла служити перекладачкою.
У матеріалі підкреслюють: "Присутність високопоставленого персоналу під час операцій свідчить про можливість додаткових жертв серед старших офіцерів, крім тих, про яких повідомлялось".
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