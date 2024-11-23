Немає ніяких "червоних ліній", коли йдеться про підтримку України, - очільник МЗС Франції Барро про можливість залучення до війни французьких військових

Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

Він наголосив, що Україна може атакувати Росію французькими ракетами дальнього радіусу дії "в логіці самооборони", не підтвердивши, чи була вже застосована ця зброя.

"Принцип встановлено... наші повідомлення президенту Зеленському були добре сприйняті", - додав Барро.

Очільник французького зовнішньополітичного відомства також підкреслив, що західні союзники не повинні обмежувати підтримку України та "не встановлювати і не висловлювати червоні лінії".

Відповідаючи на запитання про можливу участь французьких військ у боєвих діях, він зазначив: "Ми не відкидаємо жодного варіанту".

"Ми будемо підтримувати Україну так інтенсивно і так довго, як це буде необхідно. Чому? Тому що на кону наша безпека. Кожен раз, коли російська армія просувається на один квадратний кілометр, загроза стає на один квадратний кілометр ближче до Європи", - підкреслив він.

Він також підтвердив відкритість Франції до ідеї запрошення України в НАТО.

"Ми відкриті для надання запрошення, і тому в наших дискусіях з друзями і союзниками, а також друзями і союзниками України, ми працюємо над тим, щоб наблизити їх до наших позицій", - додав Барро.