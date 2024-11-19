Макрон вважає, що дозвіл США Україні бити ATACMS по РФ - це хороше рішення

Про це пише Politico.

За словами Макрона, відповідне рішення Байдена було прийняте у відповідь на ескалацію Росією конфлікту з Україною.

"Росія - єдина держава, яка прийняла ескалаційне рішення... Саме цей розрив призвів до рішення США", - сказав французький президент журналістам у кулуарах саміту G20 в Ріо-де-Жанейро.

Раніше цього року Макрон заявляв, що виступає за те, щоб дозволити Україні вражати військові цілі на території Росії, оскільки Москва користується західними обмеженнями на використання безоплатно наданих ракет.

Що передувало

Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.

18 листопада повідомлялось, що рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS вглиб території Росії стосується лише Курської області.

Президент Польщі Анджей Дуда назвав рішення Сполучених Штатів дозволити Україні удари вглиб РФ можливим "переломним моментом у війні".

У Білому домі відмовилися підтвердити дозвіл США Україні на удари ATACMS по РФ, однак згадали про реакцію на залучення росіянами військ КНДР.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що США дозволили Україні завдавати ударів по території Росії на відстань до 300 км.