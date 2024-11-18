Це може бути переломним моментом у війні: Дуда прокоментував дозвіл США на удари ATACMS

Про це повідомляє RMF24.

За словами Дуди, погодження американського президента Джо Байдена на удари Україні далекобійними ракетами ATACMS по РФ є "дуже важливою зміною".

"Я вітаю це рішення президента Джо Байдена. Я вважаю, що Україна повинна мати такі засоби оборони, щоб відтіснити цю російську глибинку, щоб вона не була так близько до лінії фронту, особливо в ситуації, коли росіяни запрошують своїх союзників брати участь у цій війні на їхньому боці – зараз там є північнокорейські солдати", – заявив польський лідер.

Також, на думку Дуди, дозвіл "прицнипово змінить" ситуацію на фронті.

"Росія чітко бачить, що Україна отримує сильну, рішучу підтримку, і що ця сильна і жорстка позиція Заходу щодо агресії проти суверенної і незалежної держави тут абсолютно непохитна і послідовна. Це дуже важливий, можливо, навіть переломний момент у цій війні", - підкреслив він.

Президент Польщі висловив думку, що удари ATACMS, можливо, змусять російські війська відійти від лінії фронту й кордонів України, що зменшить здатність РФ проводити наступальні операції.

"По суті, це має чисто і виключно оборонний характер, що дозволяє Україні ефективніше захищатися від російської агресії", - зауважив Дуда.