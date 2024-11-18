Боррель назвав відстань, на яку США дозволили Україні бити по РФ американською зброєю

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на виступ дипломата.

Коли його запитали, чому адміністрація президента США Джо Байдена вирішила розблокувати дозвіл на удари дальньої відстані по Росії, Борель відповів: "Адміністрація Байдена дозволила застосування своєї на відстань до 300 кілометрів углиб російської території".

"Тобто йдеться про радіус у 300 кілометрів. Це не так і багато, якщо говорити про відстань, це не велика відстань, вона не сягає далеко вглиб країни, але це рішення адміністрації. Чому вони ухвалили це рішення зараз, а не до виборів? Я не знаю", - зауважив дипломат.

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My 1st Foreign Affairs Council 5 years ago discussed Russia/Ukraine; Middle East & Iran; EU- U.S. relations



Today, we discussed the same issues.



I must repeat what I said then: the EU needs to be more united if it wants to speak the language of power.https://t.co/f1wwhpTK3W — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 18, 2024