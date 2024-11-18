Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Боррель назвав відстань, на яку США дозволили Україні бити по РФ американською зброєю

Боррель назвав відстань, на яку США дозволили Україні бити по РФ американською зброєю

Катерина Єсікова
18 листопада, 2024 понедiлок
21:43
Світ Жозеп Боррель

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що США дозволили Україні завдавати ударів по території Росії на відстань до 300 км

Зміст

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на виступ дипломата.

Коли його запитали, чому адміністрація президента США Джо Байдена вирішила розблокувати дозвіл на удари дальньої відстані по Росії, Борель відповів: "Адміністрація Байдена дозволила застосування своєї на відстань до 300 кілометрів углиб російської території".

"Тобто йдеться про радіус у 300 кілометрів. Це не так і багато, якщо говорити про відстань, це не велика відстань, вона не сягає далеко вглиб країни, але це рішення адміністрації. Чому вони ухвалили це рішення зараз, а не до виборів? Я не знаю", - зауважив дипломат.

Читайте також: Скільки ATACMS залишилось у ЗСУ, щоб завдати ударів по РФ. Колонка Сергія Згурця

  • Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
  • 18 листопада повідомлялось, що рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS вглиб території Росії стосується лише Курської області.
  • Президент Польщі Анджей Дуда назвав рішення Сполучених Штатів дозволити Україні удари вглиб РФ можливим "переломним моментом у війні".
  • У Білому домі відмовилися підтвердити дозвіл США Україні на удари ATACMS по РФ, однак згадали про реакцію на залучення росіянами військ КНДР.
Теги:
Новини
ЄС
Війна з Росією
США
Жозеп Боррель
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
Читайте також:
Путін
Автор Віталій Бесараб
16 листопада, 2024 субота
Портников пояснив, за яких умов Путін без вагань застосує ядерну зброю
путін
Автор Юлія Лаврук
16 листопада, 2024 субота
"Через загрозу нацбезпеці": у Росії обмежать тимчасове перебування українців у РФ до кінця березня 2025-го
Ілон Маск
Автор Світлана Кравченко
17 листопада, 2024 неділя
Перша леді Бразилії вилаялася на Ілона Маска на заході G20: мільярдер відреагував
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.67
  • EUR
    Купівля 43.44
    Продаж 44.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
18 листопада
22:40
Ексклюзив
У найближчі 10-15 діб слід очікувати відходу ОСУВ "Таврія" з Курахового та з північного берега Курахівського водосховища, - військовий експерт Кевлюк
22:32
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби на фронті сталося 135 боєзіткнень: ЗСУ відбили 19 атак на Курщині
22:23
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни запустили по Україні "шахеди": у Запоріжжі є постраждалі
22:20
OPINION
Ядерний щит України: реальність чи фантазія?
22:20
росія, санкції
Росія розширює потужності з виробництва твердопаливних двигунів для ракет, - дослідження
20:45
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Скільки ATACMS залишилось у ЗСУ, щоб завдати ударів по РФ. Колонка Сергія Згурця
20:40
Поет та військовий Дмитро Лазуткін презентував книжку про війну "Будемо жити вічно"
20:26
Оновлено
Ракетний удар по багатоповерхівці у Сумах 17 листопада: загинули 12 людей, серед яких двоє дітей, понад 80 поранених
20:08
ракета "Довгий Нептун"
Україна вдосконалила ракети "Нептун" для ураження цілей на більших відстанях
20:01
OPINION
Це війна Осі зла за нові правила функціонування світу
19:52
Оновлено
Кремль москва
"Означатиме пряму участь США у війні": у Кремлі й МЗС РФ прокоментували дозвіл Україні на удари ATACMS
19:43
Оновлено
Зеленський відвідав військових, які обороняють Покровськ
Зеленський відвідав українських бійців у Покровську та Куп'янську
19:30
електроенергія, графіки відключень
Укренерго оприлюднило графіки вимкнення електроенергії 19 листопада
19:28
Огляд
HIMARS з ATACMS
Зміна правил гри: чому Байден дозволив Україні удари ATACMS по РФ та коли очікувати результату. Пояснюємо
19:23
All We Imagine as Light
Кінофільм All We Imagine as Light: історія про двох медсестер з Мумбаї
19:22
Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі оскаржить результати парламентських виборів
19:17
Жозеп Боррель
Євросоюз надав Україні мільйон обіцяних снарядів, - Боррель
19:17
ЮНЕСКО
ЮНЕСКО засудило російські атаки по культурній спадщині Одеси й направило місію експертів
19:03
Оновлено
санкції проти Ірану
ЄС розширив санкції проти Ірану через військову підтримку РФ
18:48
Відключення електроенергії
Відключення світла: як залишатися на зв'язку та обрати надійне джерело живлення
18:34
море, хвилі
Між Фінляндією та Німеччиною обірвався підводний кабель у Балтійському морі
18:32
Анатолій Тимощук
Тимощук виграв у Спортивному арбітражі справу проти УАФ щодо позбавлення його усіх титулів
18:16
Рустем Умєров
РФ збільшує чисельність своєї армії, створює нові бригади для війни в Україні, - Умєров
18:00
OPINION
Румунія: на порозі виборчого марафону
17:51
Оновлено
електроенергія, відключення
На Одещині та Дніпропетровщині після атаки РФ 17 листопада 220 тис. абонентів залишаються без світла
17:47
Роберт Фіцо
Фіцо заявив, що дозвіл бити ATACMS по цілях у РФ, "може зірвати мирні переговори"
17:46
Литва прапор
У Литві розпочали розслідування щодо маркетплейсу, який пропонує товари із символікою СРСР
17:38
Ексклюзив
ракети великої дальності ATACMS
"Кім Чен Ину потрібні війська, які повернуться з новим досвідом, а не в трунах": Defense Express про підтримку КНДР Росії після можливого дозволу США застосовувати ATACMS
17:30
Оновлено
РФ атакувала Одесу ракетою "Іскандер-М", відомо про 10 загиблих. У місті оголошено день жалоби
17:23
Російські командири наказують розстрілювати військовополонених ЗСУ, - перехоплення ГУР
17:19
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Ліга націй
Ліга націй: розклад матчів і трансляцій 18 листопада
17:10
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Міноборони планує перетворити "Резерв+" на рекрутинговий центр, що замінить ТЦК
17:00
На фото: Ірина Горова
"Дуже потужний інструмент": продюсерка Горова розповіла, чи піде Дорофєєва на Євробачення
16:45
Дональд Трамп
Трамп підтвердив намір оголосити надзвичайний стан у США та залучити військових для масової депортації, - Newsweek
16:42
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон щодо вдосконалення процедур проведення МСЕК
16:41
The New York Times: Що таке ATACMS, американські ракети, якими Україна може вдарити вглиб Росії
16:39
Ексклюзив
школа
У 2030 році брак учителів, імовірно, становитиме 108 тисяч педагогів, - засновниця громадської спілки "Освіторія" Литвин
16:38
Білий дім
У Білому домі прокоментували інформацію NYT про дозвіл на удари ATACMS углиб території РФ
16:33
втрати росіян
"Новий максимум": британська розвідка прогнозує високі втрати РФ у 2025 році
16:24
Фільм режисера з РФ Гуца "Глухі закохані" про українську біженку і росіянина придбали для міжнародного прокату
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV