Скільки ATACMS залишилось у ЗСУ, щоб завдати ударів по РФ. Колонка Сергія Згурця

Про дозвіл Україні бити вглиб РФ

Найголовніша тема сьогодні - про те, що президент США Джо Байден вперше дозволив Україні використовувати американські ракети для ударів по території Росії. Про це написала американська газета The New York Times. Йдеться про американські балістичні ракети ATACMS з дальністю 300 км. Але станом на зараз ні в Білому домі, ні в Пентагоні цю інформацію офіційно не підтверджують. І, чесно кажучи, я взагалі волів би, аби спочатку були удари по ворогу, а потім якісь пояснення або оголошення про дозволи.

Журналісти стверджують, що ATACMS, скоріше за все, спочатку використовуватимуть проти російських та північнокорейських військ для захисту позицій ЗСУ у Курській області. Щодо інших ділянок, то, ймовірно, якісь обмеження будуть зберігатися. І виникає питання: чи вплине це на хід бойових дій? Дійсно, вплине, якщо ATACMS будуть використовуватися на всій ширині фронту, а не на ділянці, скажімо, 30 км на 20 км у тій же Курській області.

Нагадаю, що у вересні, під час візиту до США, Зеленський говорив про певний перелік цілей, які потребували узгодження зі Сполученими Штатами. І саме це було одним з елементів, зокрема, Плану перемоги, який презентував Володимир Зеленський, але американська сторона уникала надання такого дозволу.

Міністр оборони США Ллойд Остін сказав про те, що з одного боку, немає достатньої кількості цілей для ATACMS, з іншого боку - ATACMSів у американців недостатньо, аби покрити всі ці цілі, які оголошувала українська сторона на цих перемовинах. Те, що казав Остін було лише частково вірним. Бо за оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW) в глибині території противника у 300 км є щонайменше 230 цілей різного рівня, які можуть суттєво вплинути на характер бойових дій. Це і летовища, і командні пункти, і сховища, і запаси боєприпасів. Щонайменше близько 12 летовищ, які можуть підпадати під дію ATACMS на глибину до 300 км.

Дійсно, ворог відтягнув частину військових цілей, а частину літаків перекинув на ділянки за 300 км, але є і командні пункти, і склади, й інші цілі, які можуть бути достатньо ефективно уражені ракетами ATACMS. Це в ідеальному варіанті, коли не буде жодних обмежень на їхнє використання.

До речі, виникає питання: скільки взагалі ATACMS є у нас і може бути? Точної інформації ми не знаємо. Хіба що в одному з американських пакетів, коли передавалася техніка для України, наголошувалася на тому, що передано понад сотню далекобійних високоточних ракет. І це було першим кількісним орієнтиром щодо кількості ATACMS, якою може оперувати українська армія. Це було в березні минулого року. Відтоді, ймовірно, левова частина цих ATACMS вже використана.

Зараз можна очікувати подальше надходження ATACMS у межах тих пакетів, які нинішня адміністрація США обіцяла передавати швидко і в значній кількості.

Ми підрахували й можемо стверджувати, що загалом зараз в арсеналах американської армії зберігається в межах 2,5 тис. ракет ATACMS. Це осколково-фугасні, і ті, що мають касетну бойову частину, яку американська армія не використовує. Ймовірно, певна кількість цих ракет може бути передана Україні, якщо ці публікації, які зараз ми жваво обговорюємо, дійсно матимуть під собою реальне підґрунтя, де остаточне рішення про передачу ATACMS та їхнє використання по території противника нарешті буде ухвалено.

Також нагадаю про те, що коли ми говоримо про використання далекобійної зброї, то у міжнародному праві немає жодних обмежень на використання зброї по таких діапазонах. І за законами війни Україна має право завдавати ударів по військових цілях без будь-яких обмежень.

Рішення США обмежувати дальність використання Україною американської зброї означає, що Сполучені Штати невиправдано покладають односторонні обмеження на самооборону України, що виходить за межі будь-яких вимог міжнародного права. Це, до речі, стосується також і Франції, і Британії, які обіцяли передавати нам певну кількість ракет Storm Shadow і SCALP.

До речі, сьогодні, 18 листопада, коли глава МЗС Франції коментував публікацію в Politico про те, що Франція і Британія так само готові надати дозвіл на використання своїх крилатих ракет для ударів по території РФ, то однозначно не випливало з його відповіді, що Франція дійсно дала дозвіл на використання своїх ракет SCALP по території РФ. Тобто ситуація далі залишається невизначеною до того часу, коли ми не побачимо першого факту використання ATACMS для ударів по об'єктах на території РФ.

Ситуація на фронті – Торецький напрямок

Насамперед поговоримо про Торецький напрямок, де в місті Торецьк тривають активні міські бої. Там втрати противника сягають до 50-70 російських вояків щодня. Про це повідомляла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова. Ворог робить спроби захопити Торецьк, а також намагається реалізувати свої плани - просуватися до Костянтинівки, Дружківки й Краматорська, але це неможливо без захоплення Торецька. Проте плани окупантів руйнуються через мужність та ефективність оборони наших захисників.

Євген Алхімов, пресофіцер 28-ї окремої механізованої бригади Лицарів Зимового Походу з Торецького напрямку, розповів, що ворог постійно намагається накопичуватися, щоб малими групами проводити штурмові дії, але українські оборонці не дають йому цього зробити. Противник часто використовує багато дронів, щоб ускладнити нашу логістику, і це є основною проблемою. Однак підрозділ ударних безпілотників "KURT and COMPANY" та батальйон безпілотних систем 28-ї бригади щоденно виявляють та знищують окупантів. Можливо, для цивільних ця робота здасться рутинною, але саме завдяки їй українські бійці продовжують утримувати свої рубежі.

Військовослужбовець додав, що вже стикалися з ворожими дронами на оптоволокні. Противник намагається збільшувати кількість дронів, аби завдавати ударів по нашій піхоті та логістиці. Основна робота противника саме на це і направлена.

Пресофіцер зазначив, що ворог переважно атакує вдень, бо для проведення штурму вночі потрібна високоякісна піхота з відповідними засобами, як прилади нічного бачення, тепловізори. Ми називаємо такі підрозділи як "друга піхота". Навіть Росія не може собі дозволити часто використовувати таку дорогу піхоту, тому вночі найбільшою небезпекою є скиди з дронів, які оснащені тепловізорами.

Алхімов, зауважив, що сьогодні в Україні відзначають День сержанта, і розказав, що в бригаді є потужний кістяк сержантів, які почали проходити службу ще до повномасштабного вторгнення. Найбільш талановиті солдати відправляються на курси, щоб навчитися і потім стати сержантами. Однак для цього треба пройти не один навчальний центр. Люди, які обирають шлях сержанта, - титани, бо на позиціях з бійцями завжди перебуває саме сержант.