З початку доби на фронті сталося 134 боєзіткнення: найбільше атак на Курахвському напрямку

Про це 17 листопада повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:00.

Так, з початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 134.

Противник завдав одного масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням 130 ракет, 61 авіаційного удару із застосуванням 98 КАБ, понад 700 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як три з половиною тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку відбулося десять бойових зіткнень з російськими загарбниками. П’ять атак відбито в районі Стариці, чотири - в районі Вовчанська, одну атаку відбили наші захисники в районі населеного пункту Висока Яруга, противник успіху не мав.

На Куп’янському напрямку ворог 10 разів намагався посунути наші підрозділи із займаних позицій поблизу Кучерівки, Кругляківки та Колісниківки. Одне боєзіткнення поблизу Загризового триває дотепер.

Сім спроб витіснити наших захисників із займаних позицій були зупинені на Лиманському напрямку, ворог намагався просунутися в напрямках Твердохлібового, Греківки, Тернів та Чернещини.

На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку противника поблизу Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку відбулось одне бойове зіткнення. Активність окупантів проявляли в районі населеного пункту Біла Гора, противник, отримавши жорстку відсіч, відійшов.

Ворог два рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Обидві атаки були успішно відбиті нашими захисниками.

Противник не полишає спроб потіснити наших оборонців із займаних позицій на Покровському напрямку. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Юрівка, Григорівка та Петрівка. Загалом 23 атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще п’ять боєзіткнень тривають дотепер.

За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 251 особу вбитими та пораненими. Знищено два танки, 10 одиниць мототехніки. Окрім того, два танки, один БМП, один автомобіль та одна артилерійська система були пошкоджені.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується також 35 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах Нової Іллінки, Берестків, Вознесенки, Сонцівки, Зорі, Максимільянівки, Дальнього, Курахового та Антонівки. Підрозділи Сил оборони відбили 20 атак противника. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 128 осіб. Також знищено два танки, одну БМП, дві одиниці автомобільної техніки, два мотоцикли та один міномет противника, крім цього пошкоджено одну ворожу БМП та одну артилерійську систему.

На Времівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районах Трудового та Роздолівки. Три боєзіткнення продовжуються до цього часу.

На Оріхівському напрямку одну марну атаку ворога відбили наші оборонці протягом дня поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші воїни чотири рази відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація РФ надалі завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про 24 авіаційні удари із застосуванням 37 КАБ.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.