Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією З початку доби на фронті сталося 134 боєзіткнення: найбільше атак на Курахвському напрямку

З початку доби на фронті сталося 134 боєзіткнення: найбільше атак на Курахвському напрямку

Катерина Єсікова
17 листопада, 2024 неділя
23:13
Війна з Росією ЗСУ

Від початку 17 листопада на фронті між двома арміями зафіксували 134 бойових зіткнень. Російський ворог найактивніше діє на Курахівському напрямку

Зміст

Про це 17 листопада повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:00. 

Так, з початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 134. 

Противник завдав одного масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням 130 ракет, 61 авіаційного удару із застосуванням 98 КАБ, понад 700 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як три з половиною тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку відбулося десять бойових зіткнень з російськими загарбниками. П’ять атак відбито в районі Стариці, чотири - в районі Вовчанська, одну атаку відбили наші захисники в районі населеного пункту Висока Яруга, противник успіху не мав.

На Куп’янському напрямку ворог 10 разів намагався посунути наші підрозділи із займаних позицій поблизу Кучерівки, Кругляківки та Колісниківки. Одне боєзіткнення поблизу Загризового триває дотепер.

Сім спроб витіснити наших захисників із займаних позицій були зупинені на Лиманському напрямку, ворог намагався просунутися в напрямках Твердохлібового, Греківки, Тернів та Чернещини.

На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку противника поблизу Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку відбулось одне бойове зіткнення. Активність окупантів проявляли в районі населеного пункту Біла Гора, противник, отримавши жорстку відсіч, відійшов.

Ворог два рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Обидві атаки були успішно відбиті нашими захисниками.

Противник не полишає спроб потіснити наших оборонців із займаних позицій на Покровському напрямку. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Юрівка, Григорівка та Петрівка. Загалом 23 атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще п’ять боєзіткнень тривають дотепер.

За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 251 особу вбитими та пораненими. Знищено два танки, 10 одиниць мототехніки. Окрім того, два танки, один БМП, один автомобіль та одна артилерійська система були пошкоджені.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується також 35 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах Нової Іллінки, Берестків, Вознесенки, Сонцівки, Зорі, Максимільянівки, Дальнього, Курахового та Антонівки. Підрозділи Сил оборони відбили 20 атак противника. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. 

На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 128 осіб. Також знищено два танки, одну БМП, дві одиниці автомобільної техніки, два мотоцикли та один міномет противника, крім цього пошкоджено одну ворожу БМП та одну артилерійську систему.

На Времівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районах Трудового та Роздолівки. Три боєзіткнення продовжуються до цього часу.

На Оріхівському напрямку одну марну атаку ворога відбили наші оборонці протягом дня поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші воїни чотири рази відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація РФ надалі завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про 24 авіаційні удари із застосуванням 37 КАБ. 

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

  • Протягом минулої доби на фронті українські захисники ліквідували ще понад 1600 російських окупантів та десятки одиниць ворожої військової техніки.
Теги:
Новини
зброя
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Харківщина
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Куп'янськ
Читайте також:
НАТО, державний прапор України
Автор Ірена Моляр
15 листопада, 2024 п'ятниця
Нас з ядерною бомбою вимушені будуть запросити до НАТО і навіть припрошуватимуть, - Дикий
Ілон Маск
Автор Влад Дідусь
16 листопада, 2024 субота
Ілон Маск посміявся з заяви Зеленського про незалежність України
окупанти, армія РФ
Автор Ірена Моляр
15 листопада, 2024 п'ятниця
Росіяни пішли на ризиковану, але, на жаль, успішну стратегію, - екскомандир з "Айдару" Дикий
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.61
  • EUR
    Купівля 43.36
    Продаж 44.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
17 листопада
23:39
Оновлено
Армія РФ ввечері атакує Україну: в Сумах через удар по багатоповерхівці є загиблі, 52 поранені
22:55
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Шольц зробив правильно, що зателефонував Путіну, - глава міноборони Німеччини
22:33
Оновлено
ЗМІ написали, що Байден дозволив бити вглиб РФ ракетами ATACMS: Зеленський відреагував
22:18
окупанти Бердянськ
РФ провела масове перейменування вулиць в окупованому Бердянську
21:57
Ексклюзив
театр ім.І.Франка
"Відчуття провини, що ми нічого не знаємо": драматургиня Ворожбит про причини театрального буму серед українців
21:50
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Російські дрони та ракети залетіли до Молдови під час масованої атаки по Україні
21:24
Ракета Storm Shadow
Франція та Британія дозволили Україні бити по РФ ракетами SCALP / Storm Shadow, - Le Figaro
21:16
електроенергія, відключення
"Ситуація складна": енергетики ДТЕК відновили електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури на Одещині
21:15
Ексклюзив
Ґжеґож Яжина
Мене цікавить те, що психологічно відбувається після війни: польський режисер Ґжеґож Яжина про майбутню постановку в Києві
21:05
Пресреліз
Лауреати премії Paderewski за а українсько-польське порозуміння
У Львові вручили відзнаки за особливі заслуги в царині українсько-польського порозуміння
20:32
Ексклюзив
Дональд Трамп
Буде конфлікт між офіцерами безпеки, розвідки та політичним керівництвом, - керівник Центру безпекових досліджень СЕНСС Черниш про призначення Трампа
20:32
Грузія протести
У Тбілісі опозиція перекрила на 24 години вулиці й встановлює намети
20:01
OPINION
Прихід Трампа: прав на тривожність у нас більше, ніж у будь-кого у світі
20:00
Тренування з помповою рушницею Maverick M88 під час проходження БЗВП
На БЗВП мобілізованих стали навчати, як збивати дрони з рушниці
19:38
Ексклюзив
"Може утворитися два кільця оточення": військовий оглядач Попович про ситуацію на Курахівському напрямку
19:17
Світло
Завтра в усіх регіонах України виключатимуть світло. За графіком
19:12
Дональд Трамп
Команда Трампа хоче покарати офіцерів, які виводили війська з Афганістану, - NBC
18:49
Огляд
атака БПЛА на Краснодарський край
Пожежа на складі в Білгородській області, пошкоджене підприємство у Воронезькій та вибухи в Іжевську: де в росіян вибухало та палало цього тижня
18:38
Інтерв’ю
Дональд Трамп
Багато планів Трампа будуть зруйновані в найближчі місяці під впливом непередбачуваних обставин, - британський експерт Грант
18:28
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц пояснив, що він зрозумів про Путіна завдяки проведеній бесіді
18:17
Оновлено
Росіяни обстрілюють будинки, приватний і громадський транспорт у Херсоні: загинули 3 людини, ще 9 поранені
18:14
Російські військові
Діють на світанку, без бронетехніки, кадрові військові: якою є тактика окупантів навколо Курахового
18:06
"Заберіть ваш фашистський триколор!" Завдяки українцям з акції Юлії Навальної у Берліні прибрали прапор РФ
"Заберіть ваш фашистський триколор!" Завдяки українцям з акції Юлії Навальної в Берліні прибрали прапор РФ
18:00
OPINION
Перш ніж телефонувати Путіну, переночуйте в Києві
17:52
армія КНДР
Яку сумарну кількість вояків КНДР може відправити на війну з Україною: відповідь Bloomberg
17:30
Інтерв’ю
трамп путін
У війні потрібен компроміс, а не капітуляція, і це в інтересах України також, - Фейгін
17:24
В Одесі внаслідок атаки РФ протягом 18 та 19 листопада не працюватимуть школи
17:04
Рівненська АЕС
Через сьогоднішню російську атаку реактори українських АЕС знижували потужність, - Bloomberg
16:48
Росіяни вдарили по прикордонню Сумщини вдень 17 листопада: загинув 73-річний чоловік, який рибалив на озері
16:41
Ексклюзив
Чорноморський флот РФ
По засобах морського нападу є запас на декілька таких ударів, - капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко про масовану атаку росіян вранці 17 листопада
16:36
В Укренерго назвали імена двох енергетиків, яких росіяни вбили ранком на Одещині
16:18
Сергій Нагорняк
Критичних пошкоджень енергетика не зазнала: нардеп Нагорняк про наслідки масованої атаки РФ по Україні
16:04
OPINION
Чи можна і чи треба зупинити повернення в окупацію
15:54
Дональд Туск
"Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить": Туск про ефективність розмови Шольца з очільником Кремля
14:54
Ілон Маск
Перша леді Бразилії вилаялася на Ілона Маска на заході G20: мільярдер відреагував
14:53
Папа Римський, Папа Франциск
Папа Франциск закликав розслідувати, чи є війна Ізраїлю проти ХАМАСу геноцидом
14:48
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Рейтинг президента Зеленського падає: соціолог Єременко назвав головні причини
14:36
Правозахисниця Ольга Гейко
Українська правозахисниця Ольга Гейко стала лауреаткою "Нагороди Пам'яті народів"
14:00
OPINION
блог Сергій Гузь
Шольц і Путін: ми не уявляємо, якими можуть бути умови миру
13:52
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Прем'єр Канади Трюдо підтримав рішення Шольца провести розмову з Путіним
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV