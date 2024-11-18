Дозвіл бити ATACMS по РФ – застереження для КНДР через відправку своїх солдатів. Акценти світових ЗМІ 18 листопада

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 18 листопада.

Розгортання північнокорейських військ на Курщині сприяло рішенню Байдена щодо дозволу бити ATACMS по Росії

Запуск тактичної ракети MGM-140 ATACMS із системи M270, Фото: відкриті джерела

Увагу чи не всіх міжнародних ЗМІ привернула інформація про те, що президент США Джо Байден після місяців роздумів, таки дав зелене світло на можливість застосування американських далекобійних ракет по території РФ.

Однак, як відзначили у CNN, за словами офіційних осіб, зброя наразі призначена для використання переважно на Курщині, де російські війська намагаються вибити українські сили.

"Маючи там величезне нагромадження військ, Росія намагається забрати Курськ зі столу як потенційну розмінну монету для українців у будь-яких майбутніх мирних переговорах, чого США не хочуть допустити. Ідея полягає в тому, щоб допомогти Україні якомога довше утримати Курськ", - пишуть CNN.

Також американські журналісти відзначили, що Білий дім спрацював тут за звичною схемою – місяцями відмовляючи задовольнити запит України на отримання зброї, побоюючись, що це може призвести до ескалації, а тоді Київ голосно засуджує відмову, і саме, коли запит начебто стовідсотково заблокований, адміністрація Байдена його погоджує.

"Україна отримує обмежену кількість ATACMS. Тож навіть те, що Київ здатний завдати удару глибоко всередині Росії – не призведе до зміни на полі бою за одну ніч. Інститут вивчення війни перерахував соті російських цілей, які знаходяться в радіусі дії цих ракет – після того, як адміністрація Байдена повідомила, що з російських аеродромів у радіусі дії ATACMS евакуювали винищувачі глибше в Росію", - додають у CNN.

У виданні також пишуть, що Білий дім прагне підкреслити, що розгортання північнокорейських військ у Курську сприяло його рішенню – що це відповідь США на ескалацію з боку Москви.

Те саме кажуть у BBC, що зміна політики адміністрації Байдена стала відповіддю на нещодавнє розгортання північнокорейських військ для підтримки Росії на Курщині.

"Крім того, неминуче повернення Дональда Трампа в Білий дім викликає побоювання щодо майбутньої підтримки України з боку США, і президент Байден, очевидно, прагне зробити все можливе, щоб допомогти за той короткий час, що залишився на посаді. Зміцнення позицій України у військовому плані, могло б надати Україні важіль впливу на будь-яких мирних переговорах, які можуть бути в майбутньому. Президент України Володимир Зеленський поки не підтвердив цей крок. Але в неділю сказав, що "удари не завдаються словами... ракети скажуть самі за себе", - пишуть британські журналісти.

У The Washington Post підтверджують, що адміністрація Байдена дозволить Києву обмежено використовувати ATACMS для нанесення ударів по позиціях противника в Росії.

"Один американський чиновник сказав, що цей крок частково спрямований на те, щоб утримати Пхеньян від надсилання додаткових військ. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин повинен розуміти, що початкове розгортання було "дорогою помилкою". Очікується, що початкові зусилля України будуть зосереджені на Курській області та навколо неї, хоча, за словами чиновника та іншої людини, знайомої з цим питанням, вони можуть розширитися", - пишуть у виданні.

У The New York Times відзначають, що ракета ATACMS була розроблена в 1980-х роках для знищення цінних радянських цілей глибоко в тилу ворога.

"Ракета була створена як рідкісна керована зброя в той час, коли Сполучені Штати в основному покладалися на некеровані боєприпаси. Сьогодні Пентагон має дві версії ATACMS в своєму інвентарі — касетну зброю та ту, яка несе один заряд вибухівки", - пишуть у виданні.

У німецькому Der Spiegel підкреслили, що Росія "попередила про ескалацію" використання Україною американської зброї великої дальності. Перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що рішення Байдена "може призвести до третьої світової війни та призведе до швидкої реакції". А російська депутатка Марія Бутіна сказала, що дуже сподівається, що новообраний президент США Донльд Трамп скасує це рішення, якщо воно було прийняте.

Туреччина запропонує свій варіант мирного плану, а Путін хоче вигнати ЗСУ з Курщини до початку переговорів

Тим часом союзники України покладаються на президента Зеленського щодо завершення війни, принаймні таке написали у Bloomberg.

"Після майже 1000 днів опору російському вторгненню союзники України підштовхують Володимира Зеленського до розгляду нових способів заманити Володимира Путіна за стіл переговорів, оскільки вони прагнуть припинити бойові дії", - відзначають у виданні.

Дональд Трамп повернеться в Білий дім у січні, пообіцявши швидко припинити війну. Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонної розмови в п'ятницю закликав Путіна до мирних переговорів. Президент Франції Еммануель Макрон заявив у неділю, що поговорить з російським лідером, коли настане відповідний час. Двоє європейських чиновників заявили Bloomberg, що дедалі більше стає очевидно, що Зеленському доведеться піти на компроміс із Путіним, оскільки жодна сторона не може забезпечити вирішальної перемоги.

У виданні пишуть, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також має свій мирний план врегулювання війни. За словами людей, знайомих з його планами, він має намір представити свою пропозицію щодо замороження конфлікту на поточному рівні під час зустрічі лідерів Групи 20 у Ріо-де-Жанейро в понеділок.

"Путін, однак, не виявляв особливого бажання розглядати перемир’я, попри величезні втрати російської армії. … Кремль, ймовірно, сприйме зростання тиску на Зеленського як доказ того, що його стратегія виснаження приносить свої плоди. … Напередодні зустрічі G-20, яка стане останньою на посаді президента Джо Байдена, США вирішили санкціонувати ракетні удари великої дальності по території РФ. Ідея цієї зміни полягає в тому, що вона допоможе зміцнити позицію Зеленського до того, як Трамп вступить на посаду, щоб він міг підійти до можливих переговорів з додатковими козирями", - відзначили у Bloomberg.

У The Washington Post також про це пишуть, що Росія хоче повернути Курищу до переговорів. Аналітики кажуть, що Москва не почне жодних переговорів, доки не вижене з Курщини всіх українських солдатів.

"Президент Росії Володимир Путін не хоче, щоб Курськ використовувався як розмінна монета, а також не хоче, щоб його змусили відмовитися від української території, яку він захопив після вторгнення Росі", - відзначають у виданні.

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