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The New York Times: Що таке ATACMS, американські ракети, якими Україна може вдарити вглиб Росії?

Ірина Вигодянська
18 листопада, 2024 понедiлок
16:41
Війна з Росією

Адімністрація Байдена кардинально змінила попередню позицію й дозволила Україні використовувати балістичні ракети для ударів вглиб території Росії

Зміст

Про це йдеться у статті The New York Times, переклад якої наводить Еспресо.

Адміністрація Байдена вперше дозволила Україні використовувати балістичні ракети, що постачаються США, для атак по території Росії, як повідомляють американські чиновники, що знаменує собою значну зміну в її політиці.

Ці ракети відомі як Army Tactical Missile System або ATACMS. За словами американських офіційних осіб, вони, ймовірно, в першу чергу будуть застосовані проти російських і північнокорейських військ для підтримки українських сил у Курській області на заході Росії.

Україна роками домагалась цього дозволу з боку США, який був наданий лише в останні місяці при владі адміністрації Байдена. Новообраний президент Дональд Трамп заявив, що прагнутиме якомога швидшого завершення війни в Україні.

На що здатні ці ракети?

Ракети ATACMS виробництва Lockheed Martin — це балістичні ракети малої дальності, які, залежно від моделі, можуть вражати цілі на відстані до 190 миль (близько 305 кілометрів) і мають боєголовку, що містить близько 375 фунтів (приблизно 170 кілограмів) вибухівки. Балістичні ракети піднімаються набагато вище в атмосферу, ніж артилерійські ракети, і можуть летіти на значно більші відстані, повертаючись на землю з неймовірно високою швидкістю завдяки силі гравітації.

Вони можуть запускатися з мобільних пускових установок HIMARS, які США надали Україні, а також зі старіших моделей пускових установок M270, які Україна отримала від Великої Британії та Німеччини.

ATACMS часто називають "ракетами великої дальності", але це відносний термін. Вони можуть вражати цілі в Росії глибше, ніж будь-яка інша українська ракета, але не мають такої дальності, як крилаті або міжконтинентальні балістичні ракети.

Ракета ATACMS була розроблена у 1980-х роках з метою знищення важливих радянських цілей глибоко в тилу ворога. Вона була створена як рідкісна на той час керована зброя, в період, коли Сполучені Штати в основному покладалися на "бомби вільного падіння" та інші некеровані боєприпаси.

Сьогодні Пентагон має на озброєнні дві версії ATACMS: одну з касетною бойовою частиною та іншу з унітарною боєголовкою, що містить один вибуховий елемент.

Чому США так довго зволікали?

Рішення про постачання Україні ракет ATACMS стало чутливою темою з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. З самого початку війни президент України Володимир Зеленський звертався до США з проханням надати зброю, здатну завдавати ударів вглиб територій, захоплених Росією, і, зрештою, по самій Росії.

Минулого року Сполучені Штати надали Україні ATACMS, але адміністрація Байдена досі не давала дозволу на їх використання для ударів по цілях на території Росії.

Білий дім висловлював занепокоєння, що якщо Україна використає ці ракети для атак вглиб Росії, це може призвести до ескалації з боку Путіна.

"Ми намагаємося уникнути Третьої світової війни", — стверджував президент Байден.

Деякі чиновники Пентагону також виступали проти передачі цих ракет Україні через обмеженість запасів.

Зеленський запевняє, що така зброя грає вирішальну роль у здатності України розгорнути ширший контрнаступ, і наполягає на тому, що не планує завдавати ударів по російських містах чи цивільному населенню.

У неділю в нічному зверненні він натякнув, що американські обмеження були зняті, але не підтвердив цього прямо, зазначивши: "Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть".

Як Україна планує їх використовувати?

Російські військові готуються до масштабного штурму українських позицій у Курську силами близько 50 000 солдатів, включно з північнокорейськими військами, з метою повернення всіх російських територій, захоплених українськими силами в серпні.

Українці можуть використати ракети ATACMS для ураження скупчень російських і північнокорейських військ, ключових одиниць військової техніки, логістичних вузлів, складів боєприпасів і ліній постачання на території Росії. Це потенційно допоможе знизити ефективність російсько-північнокорейського контрнаступу.

Минулого року президент Байден погодився поставити кілька сотень ракет ATACMS для ударів по окупованій Росією українській території, включно з Кримом. Тож наразі незрозуміло, скільки ракет залишилося в арсеналі України для застосування в Курській області. 

Чи застосовували США їх в бою?

Так. Згідно з урядовими даними, американські військові випустили близько 30 ракет ATACMS у 1991 році під час операції "Буря в пустелі". Вони використовувались для ураження іракських пускових установок балістичних ракет середньої дальності та майданчиків для ракет класу "земля-повітря".

Перші касетні версії ATACMS могли пролітати близько 100 миль (160 кілометрів). Потрапляючи в ціль, вони випускали 950 суббоєприпасів.

Згідно з урядовими даними, американська армія також випустила понад 400 тактичних ракет з суббоєприпасами під час операції "Свобода Іраку", зокрема, в перші години вторгнення 2003 року.

Пізніше Пентагон обмежив використання касетних боєприпасів, оскільки вони часто виходили з ладу, залишаючи на полі бою небезпечні нерозірвані боєприпаси, які становили загрозу для солдатів і цивільних осіб після завершення боїв. У 2000-х роках армія модернізувала багато ранніх версій ATACMS, замінивши касетні боєприпаси на унітарні боєголовки.

Теги:
Статті
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Суспільство
Україна
Росія
Джо Байден
США
ракетний удар
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