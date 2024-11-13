DeepState: росіяни просунулись на декількох напрямках на Донеччині
Російська армія просунулась щонайменше у 10 населених пунктах Донецької області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-портал DeepState.
Ворог просунувся біля Колісниківки (https://deepstatemap.live/#14/49.5661709/37.7035763), Лиману Першого, Синьківки, Пустинки, Новодарівки, Дальнього, в Кураховому, Новоселідівці, Іллінці та Юріївці.
- Раніше у DeepState попередили про погіршення ситуації навколо Курахового. Російська армія станом на 11 листопада штурмує українські позиції біля Курахового на Донеччині з півночі, півдня та сходу.
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