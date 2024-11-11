У DeepState попередили про погіршення ситуації навколо Курахового

Про це повідомляє DeepState.

"Ворог продовжує реалізацію свого масштабного плану огортання міста, заходячи з флангів. Як ми зазначали раніше, росіяни, посиливши тиск з нових напрямків, намагаються вийти на логістичні шляхи Сил Оборони і з того моменту цей процес тільки набирає обертів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що північна та південна частини є метою обходу міста з флангів, де противнику важливо взяти, як мінімум, під вогневий контроль трасу Н15 Запоріжжя-Донецьк. З півдня рух здійснюється по дирекції Ясна Поляна-Максимівка-Трудове, де з постійним тиском і втратами, але росіяни, за словами аналітиків, мають просування.

"Від ЛБЗ до траси залишається близько 10 км, а ІФС в цьому районі залишають бажати кращого (якось згодом ми їх покажемо). З півночі росіяни зосередили свою максимальну увагу на н.п. Сонцівка, мали спроби успішного заходу в саме село, але поки Силам Оборони вдається знищувати піхоту", - додали DeepState.

Як пишуть аналітики водночас у районі населених пунктів Антонівка-Катеринівка-Єлизаветівка складається несприятлива обстановка.