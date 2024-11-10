Окупанти просунулися у Торецьку та біля 3 населених пунктів на Донеччині, - DeepState
Російська окупаційна армія минулої доби просунулася у Торецьку, а також біля трьох населених пунктах Донецької області
Про це повідомляє DeepState.
За даними аналітиків, російська армія просунулася у Торецьку Бахмутського району Донецької області.
Крім цього, ворог має успіхи біля трьох населених пунктів на Донеччині - Антонівки, Селидового та Богоявленки.
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- У період з 4 по 10 листопада російська армія запустила по Україні понад 800 керованих авіаційних бомб, близько 600 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів.
- Від початку доби 10 листопада на російсько-українському фронті відбулося 154 бойових зіткнень. Окупанти продовжують активно діяти на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках.
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