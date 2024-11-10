За тиждень РФ атакувала Україну понад 800 КАБами, близько 600 дронами та майже 20 ракетами різних типів, - Зеленський

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Протягом цього тижня щоночі й щодня працювали наші сили ППО, захищаючи небо України від російського терору". - зазначив президент.

Він підсумував, що упродовж цього тижня РФ застосувала по Україні понад 800 керованих авіаційних бомб, близько 600 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів.

А у ніч на 10 листопада Росія запустила проти України рекордну кількість "шахедів" та інших ударних дронів – 145.

"Такий терор не можна зупинити словами, а вбивства дітей, втрату рідних не можна просто забути. Без сильних рішень не буває безпеки від терору, і в кожній країні це однаково зрозуміло. А без справедливості не буває надійного миру, і досягти цього – цілком реалістично для України", - заявив Зеленський.