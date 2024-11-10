За тиждень РФ атакувала Україну понад 800 КАБами, близько 600 дронами та майже 20 ракетами різних типів, - Зеленський
У період з 4 по 10 листопада російська армія запустила по Україні понад 800 керованих авіаційних бомб, близько 600 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Протягом цього тижня щоночі й щодня працювали наші сили ППО, захищаючи небо України від російського терору". - зазначив президент.
Він підсумував, що упродовж цього тижня РФ застосувала по Україні понад 800 керованих авіаційних бомб, близько 600 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів.
А у ніч на 10 листопада Росія запустила проти України рекордну кількість "шахедів" та інших ударних дронів – 145.
"Такий терор не можна зупинити словами, а вбивства дітей, втрату рідних не можна просто забути. Без сильних рішень не буває безпеки від терору, і в кожній країні це однаково зрозуміло. А без справедливості не буває надійного миру, і досягти цього – цілком реалістично для України", - заявив Зеленський.
- У ніч на 10 листопада російські окупанти атакували Україну рекордною кількістю безпілотників. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 62 ворожих дрони, ще 67 - локаційно втрачено.
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