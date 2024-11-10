Росіяни за ніч запустили по Україні рекордну кількість БПЛА: сили ППО знищили 62 зі 145 ворожих дронів
У ніч на 10 листопада російські окупанти атакували Україну рекордною кількістю безпілотників. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 62 ворожих дрони, ще 67 - локаційно втрачено
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна атака росіян тривала із 20:00 9 листопада до ранку наступного дня. За цей противник атакував Україну рекордною кількістю БПЛА.
Так, радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 145 повітряних цілей – ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ у РФ та мису Чауда, що в окупованому Криму.
Станом на 09:30 зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили 62 БПЛА противника в Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.
Крім того, 67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 10 - вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та Росії.
- Внаслідок влучання в Одесі цієї ночі постраждали люди, є руйнування інфраструктури. Також від падіння уламків ворожих дронів постраждали цивільні на Харківщині. Детальніше про наслідки атаки РФ вночі 10 листопада читайте за посиланням.
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