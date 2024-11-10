Росіяни за ніч запустили по Україні рекордну кількість БПЛА: сили ППО знищили 62 зі 145 ворожих дронів

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряна атака росіян тривала із 20:00 9 листопада до ранку наступного дня. За цей противник атакував Україну рекордною кількістю БПЛА.



Так, радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 145 повітряних цілей – ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ у РФ та мису Чауда, що в окупованому Криму.

Станом на 09:30 зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили 62 БПЛА противника в Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.

Крім того, 67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 10 - вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та Росії.