Вдень 9 листопада росіяни запустили "шахеди" по території України
Російська окупаційна армія вдень суботи, 9 листопада, запустила по території України ударні безпілотники
Про загрозу дронів повідомили Повітряні сили.
О 13:25 стало відомо про загрозу ударних БПЛА для Сумщини. Станом на 13:49 групу ворожих дронів зафіксували на Сумщині курсом на Чернігівщину.
О 14:20 військові повідомляли про БПЛА курсом на Полтавщину (Лубни).
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- У ніч проти суботи, 9 листопада, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Оборонцям неба вдалося збити 32 ворожі повітряні цілі.
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