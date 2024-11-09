Українська ППО за ніч знищила 32 російських безпілотники

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що окупанти почали запускати дрони з 21:00 8 листопада із районів Приморсько-Ахтарська та Орла, що у РФ. Загалом протягом ночі окупанти випустили по Україні 51 ударний БПЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу.

Епіцентром удару стала Одещина. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08:00 9 листопада підтверджено збиття 32 ворожих дрони в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях.

Крім того, 18 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.