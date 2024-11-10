Тривалий час ми будемо в "позиційному тупику": Defense Express про поповнення РФ на півдні

Про це він розповів в етері "Еспресо".



Об’єктивно кажучи, форсувати Дніпро для наступу на Херсонщину росіяни навряд чи зможуть, як і наступати на Запоріжжя, де вони стикнуться з тими самими проблемами, що й ми свого часу під час контрнаступу на півдні, вважає Киричевський.

"Там відкритий степ, який ми добре фортифікували, і, до речі, отримуємо значні постачання мін. Росіяни скаржаться на це, але ми чуємо більше нарікань щодо нестачі боєприпасів. Тому ми тривалий час буде в так званому позиційному тупику, коли росіяни посилюються, але чомусь не наступають — і причина в тому, що їхні втрати значні", - зазначив він.

Військовий експерт каже, що до прогнозів щодо наступу слід ставитися спокійно.

"Одна справа — це військове планування, яке завжди має виходити з найгірших варіантів, умовно, що росіяни отримали "зірку смерті" абощо, і вони посилили свої амфібійні можливості, щоб переправити війська через Дніпро, не кажучи про те, щоб зуміти швидко провести наступ степом на Запоріжжя без втрат. Але інша справа — використання різних припущень для якихось інформаційних цілей. Адже коли військові говорять про можливе підсилення російського угрупування на півдні, вони розглядають це з метою його послаблення за допомогою авіаційних чи ракетних ударів", - додав він.