У російській армії розпочались "інспекції" на Запоріжжі, - "Атеш"

Про це інформує рух спротиву "Атеш".

За інформацією проукраїнського агента, командування терористів хоче перевірити "боєздатність", а також вжити заходів щодо наведення порядку в підрозділах.

"У згаданому угрупуванні військ ("Дніпро") почастішали випадки дезертирства та дружнього вогню, а також значно зросли втрати. Вона відповідає за Придніпровський напрямок у Херсонській та Запорізькій областях", - пишуть партизани.

В "Атеш" наголосили, що детально знають про місце перебування російського генерала Теплінського, який і буде проводити "інспекції".

"Про що ми оперативно повідомлятимемо Силам оборони України", - йдеться у повідомленні.