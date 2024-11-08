У російській армії розпочались "інспекції" на Запоріжжі, - "Атеш"
Командувач російського угрупування терористичних військ "Дніпро" розпочав інспекцію позицій у Запорізькій області
Про це інформує рух спротиву "Атеш".
За інформацією проукраїнського агента, командування терористів хоче перевірити "боєздатність", а також вжити заходів щодо наведення порядку в підрозділах.
"У згаданому угрупуванні військ ("Дніпро") почастішали випадки дезертирства та дружнього вогню, а також значно зросли втрати. Вона відповідає за Придніпровський напрямок у Херсонській та Запорізькій областях", - пишуть партизани.
В "Атеш" наголосили, що детально знають про місце перебування російського генерала Теплінського, який і буде проводити "інспекції".
"Про що ми оперативно повідомлятимемо Силам оборони України", - йдеться у повідомленні.
- Протягом минулої доби на війні російські окупаційні війська втратили ще 1400 своїх солдатів та низку одиниць військової техніки.
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