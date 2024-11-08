Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У російській армії розпочались "інспекції" на Запоріжжі, - "Атеш"

У російській армії розпочались "інспекції" на Запоріжжі, - "Атеш"

Влад Дідусь
8 листопада, 2024 п'ятниця
04:47
Війна з Росією смерть рашистським окупантам

Командувач російського угрупування терористичних військ "Дніпро" розпочав інспекцію позицій у Запорізькій області

Зміст

Про це інформує рух спротиву "Атеш".

За інформацією проукраїнського агента, командування терористів хоче перевірити "боєздатність", а також вжити заходів щодо наведення порядку в підрозділах.

"У згаданому угрупуванні військ ("Дніпро") почастішали випадки дезертирства та дружнього вогню, а також значно зросли втрати. Вона відповідає за Придніпровський напрямок у Херсонській та Запорізькій областях", - пишуть партизани.

В "Атеш" наголосили, що детально знають про місце перебування російського генерала Теплінського, який і буде проводити "інспекції". 

"Про що ми оперативно повідомлятимемо Силам оборони України", - йдеться у повідомленні.

  • Протягом минулої доби на війні російські окупаційні війська втратили ще 1400 своїх солдатів та низку одиниць військової техніки.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Військові новини
Читайте також:
Замочування горіхів
Автор Крістіна Слончак
6 листопада, 2024 середа
Чому горіхи потрібно замочувати: користь, про яку ви навіть не підозрювали
танки Абрамс
Автор Тетяна Нижник
5 листопада, 2024 вiвторок
Танків Abrams для проведення наступальних операцій ЗСУ слід очікувати впродовж декількох місяців, - Defense Express
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Автор Влад Дідусь
6 листопада, 2024 середа
Якщо ТЦК не визнає документи з Резерв+: Міноборони порадило, що робити
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 44.28
    Продаж 45.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
8 листопада
05:39
сили ППО
РФ атакувала Україну ракетами та дронами: ППО спрацювала на Київщині, на Одещині є поранені
05:29
Оновлено
обстріл Харкова. Ілюстрація
Росія вдарила КАБом по багатоповерхівці у Харкові: є руйнування та постраждалі
02:52
вогонь, полум'я, пожежа
Росія захопила Новоолексіївку на Донеччині, - DeepState
01:57
Віктор Циганков, збірна України, Євро-2024
Лідер збірної України пропустить вирішальні матчі Ліги націй, - ЗМІ
01:05
Збитки від агресії РФ оцінюють у $800 млрд, - Зеленський
00:47
Михайло Мудрик і Крістофер Нкунку, Ліга конференцій
Мудрик забив гол і допоміг "Челсі" розтрощити "Ноах" у Лізі конференцій
00:26
Розпад коаліції в Німеччині: трьох міністрів звільнили, є призначення наступників
00:22
Динамо - Ференцварош
"Динамо" пропустило 4 голи від "Ференцвароша" та програла 4-й матч ЛЄ поспіль
2024, четвер
7 листопада
23:57
Володимир Зеленський
Зеленський прагне прямої передачі $300 млрд заморожених активів РФ: Купимо на ці гроші зброю в усіх країнах світу
23:55
Віталій Буяльський (ліворуч), Динамо - Ференцварош
"Динамо" - "Ференцварош" 0:4: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
23:13
путін
Переговори на базі "Стамбулу" та "нові кордони" України: Путін знову наробив заяв про війну
22:55
Білий дім
Адміністрація Байдена поважає вибір народу: в Білому домі визнали розчарування результатами виборів
22:28
Президент України Володимир Зеленський на саміті Європейського політичного співтовариства в Будапешті, Угорщина, 7 листопада 2024 р.
Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти зустрічається з лідерами країн: деталі перемовин
21:40
Німеччина
Німеччина продовжить підтримку України в 2025 році попри розпад коаліції, - Reuters
21:34
Володимир Зеленський
"Швидке закінчення війни - це втрати": Зеленський прокоментував слова Трампа про мир за 24 години
21:16
Володимир Путін та Дональд Трамп
Путін привітав Трампа з перемогою на виборах США
21:11
Оновлено
Росіяни завдали масованого удару КАБами та ракетами по Запоріжжю: 4 загиблих, серед поранених 4 дитини
21:07
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
"Росія стане економічним лузером": дипломат Огризко пояснив, що чекає на Москву без підтримки Китаю
20:57
Президент України Володимир Зеленський на саміті Європейського політичного співтовариства в Будапешті, Угорщина, 7 листопада 2024 р.
"У них вже є втрати, це факт": Зеленський попередив про можливе збільшення бійців КНДР в Україні через слабку реакцію Заходу
20:16
Президент України Володимир Зеленський на саміті Європейського політичного співтовариства в Будапешті, Угорщина, 7 листопада 2024 р.
З трансляції саміту в Будапешті прибрали виступ Зеленського, бо він нібито "не був публічним". У Києві відреагували
20:06
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія змінює тактику застосування "шахедів" для атак по Україні, FPV-дрони стають основним засобом ураження на війні. Колонка Сергія Згурця
20:00
OPINION
Між Трампом і Путіним Україна може знову опинитися як "між Гітлером і Сталіним"
19:59
Оновлено
Олег Татаров
"Схеми" з'ясували, що Татаров після 2014 року щонайменше 9 разів літав до Москви. Заступник Єрмака відреагував
19:48
Оновлено
Росіяни вдарили по Миколаївці
Росіяни вдарили по Миколаївці на Донеччині: 2 загиблих, 5 поранених
19:46
Україна - Євросоюз
На саміті Європейської політичної спільноти лідери понад 40 країн закликали Трампа зберегти підтримку України
18:58
Оновлено
Бундестаг
У Німеччині після розпаду коаліції визначилися з новим міністром фінансів, а Штайнмаєр заявив про готовність розпустити Бундестаг
18:55
Джо Байден
"Не можна любити країну лише тоді, коли перемагаєш": Байден вперше звернувся до американців після перемоги Трампа
18:49
Ексклюзив
Кораблі цієї флотилії завдавали ракетних ударів по Україні: Defense Express про ураження суден РФ у Каспійському морі
18:33
Уряд протягом двох тижнів планує розробити кроки з цифровізації ВЛК
18:29
грузія
У Грузії апеляційний суд скасував рішення щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях
18:25
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль розповів, від чого залежатиме успішне проходження опалювального сезону
18:25
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Україна передала Туреччині перелік тяжкохворих кримських політвʼязнів
18:08
Ноутбук
В Україні близько 8 млн економічно неактивного населення, – Мінекономіки
18:03
OPINION
Про дилему: або "ось-ось програємо", або "треба про щось домовлятися"
17:54
Державний оператор тилу розробив санкції проти недобросовісних постачальників
17:51
на фото: ИіГ-29
"Патрулюють наше небо": міністр оборони Польщі пояснив, чому Україна не отримала обіцяні МіГ-29
17:32
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
За президентства Трампа Україна не отримає членства в НАТО, - Яценюк
17:32
Онлайн-навчання Армія+
У застосунку "Армія+" військовослужбовці успішно склали 1,5 тис. іспитів
17:13
Google лого
Із карт Google прибрали українські військові обʼєкти
17:09
У Румунії показали виставу "Блокпост" про початок повномасштабної війни в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV