Нічна атака РФ: у Києві через падіння уламків БПЛА є постраждалі, виникли пожежі, пошкоджено багатоповерхівку
Армія РФ за добу втратила 1400 військових, 10 танків і 42 дрони
Протягом минулої доби на російсько-українському фронті російські окупаційні війська втратили ще 1400 своїх солдатів та низку одиниць військової техніки
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 704 300 (+1400) осіб,
- танків ‒ 9224 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 612 (+20) од,
- артилерійських систем – 20 194 (+24) од,
- РСЗВ – 1245 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 408 (+42),
- крилаті ракети ‒ 2631 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 411 (+78) од,
- спеціальна техніка ‒ 3596 (+8) од.
Дані уточнюються.
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