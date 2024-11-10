З початку доби на фронті відбулося 108 боєзіткнень: найактивніше окупанти діють на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 16:00.

"Від артобстрілів терористичної армії сьогодні постраждали низка населених пунктів Сумської та Харківської областей, серед яких Павлівка, Грабовське, Рожковичі, Дмитрівка, Басівка та Тимофіївка", - зазначили у Генштабі.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку окупанти проводять дві атаки в районах Стариці та Вовчанська, також загарбники скинули авіабомбу на передмістя Харкова.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня два рази намагався просунутися до українських позицій в районах Кіндрашівки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку агресор атакував три рази в районах Тернів, Торського та Серебрянки. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили одну атаку окупантів біля Ступочок. Ще в цій локації триває одне боєзіткнення. Ворог завдав авіаудару чотирма КАБами по Слов’янську.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, вісім разів атакував позиції наших захисників в районах Торецька та Щербинівки, також завдав авіаудару в районі Костянтинівки.

Тривають бої на Покровському напрямку, 15 разів за сьогодні там розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Відбито атаки в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Селидового та Петрівки. Наразі ще тривають шість боїв в районах Променя, Крутого Яру, Сухого Яру, Селидового та Григорівки. Противник скидав авіабомби на Лисівку та Котлине.

Активність ворога наразі зберігається і на Курахівському напрямку. 39 разів за сьогодні там ворог намагався прорвати українську оборону. Наші воїни відбивали атаки противника в районах населених пунктів Іллінка, Воздвиженка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Сонцівка, Максимільянівка, Дальнє та Катеринівка. Протягом дня вже відбито 19 атак, 20 атак окупанта тривають.

На Времівському напрямку агресор 13 разів атакував позиції наших захисників в районах Трудового, Констянтинопольського, Успенівки та Макарівки.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз намагалися прорвати українську оборону в районі Малої Токмачки, одночасно завдали авіаударів по Темирівці, Новодарівці та Зеленому Полю.

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів чотири невдалих штурми, ще точиться один бій. Противник атакував Ольгівку дванадцятьма НАРами.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулось.