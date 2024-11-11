У Підмосков'ї спалили російський штурмовий гелікоптер Мі-24, - ГУР
Втрати особового складу армії РФ в Україні перевищили 710 тисяч
Протягом минулої доби на фронті в Україні російська армія втратила ще 1770 своїх окупантів та низку одиниць військової техніки
Зміст
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 710 660 (+1770) осіб,
- танків ‒ 9253 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 766 (+40) од,
- артилерійських систем – 20 314 (+34) од,
- РСЗВ – 1245 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 676 (+57),
- крилаті ракети ‒ 2636 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 802 (+119) од,
- спеціальна техніка ‒ 3620 (+16) од.
Дані уточнюються.
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, понедiлок
11 листопада
08:19
Оновлено
На фронті за добу сталося 160 боєзіткнень: найбільше росіяни атакували на Курахівському напрямку
07:57
Салліван: Путін ще не вирішив, що дасть КНДР в обмін на солдатів, але Кім Чен Ин очікує на "щось значне"
06:43
Оновлено
Атака РФ по Україні в ніч на 11 листопада: пролунали вибухи в Дніпрі, Запоріжжі й Миколаєві. Загинули люди, серед поранених - діти
06:30
Стармер зустрінеться з Макроном у Франції, щоб обговорити підтримку України після перемоги Трампа
05:53
Ізраїль закликав своїх громадян утриматися від відвідування футбольного матчу збірної в Парижі
2024, неділя
10 листопада
22:37
Ексклюзив
Розпад коаліції в Німеччині: аналітик Голубов припустив, хто замінить Шольца на посаді канцлера
21:30
Ексклюзив
"Можливо, в Китаї виникне криза": експерт Єфремов про вплив Трампа на внутрішньоекономічну рівновагу КНР
20:41
Оновлено
"Верес" вперше в історії переміг "Рух", "Динамо" розбило "Полісся". Результати й розклад 13-го туру УПЛ
20:23
Ексклюзив
Тривалий час ми будемо в "позиційному тупику": Defense Express про поповнення РФ на півдні
19:49
Оновлено
У Молдові після атаки РФ на Україну виявили другий дрон за день, в МЗС країни відреагували
18:45
Аналітика
Сувора дисципліна та любов до порнографії: якими є північнокорейські солдати, що воюють проти України. Пояснюємо