"Навіщо про це так сильно кричати у ЗМІ?": боєць ЗСУ Ієвлєв про дозвіл Україні бити вглиб РФ

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Вже прочитав, що не тільки США, а й Франція та Велика Британія надали дозвіл бити своїми ракетами вглиб території РФ. Це все прекрасно, можна тільки поаплодувати. Але скажу відверто, що я не розумію, навіщо про це так сильно кричати в ЗМІ? І хлопці теж саме кажуть. Мені здається, такі дозволи мають надаватися між відомствами України та тих країн, які дозволили нам це робити. А результат дозволів ми мали б бачити в якихось прекрасних "бавовнах". Тоді вже можна було сказати, що нам дали дозвіл", - прокоментував військовослужбовець ЗСУ.

За його словами, ворог, розуміючи, де в нього стоїть техніка, буде її ховати, якщо вона потрапляє у зону ураження. Вчора, 17 листопада, повідомили про дозвіл Україні бити далекобійними ракетами, то у росіян є доба-дві для відповідних заходів. Звісно, підстанції чи нафтобази вони нікуди не подінуть, а намагатимуться їх захищати ППО. Однак це також протидія.

"Навіщо казати ворогу, що я зараз буду бити, говорячи мовою боксу, аперкот, якщо він знає, як від такого удару прикритися? З політичної точки зору такий дозвіл – супер, але не дуже зрозуміло, нащо про це було так голосно у всіх ЗМІ заявляти?" – резюмував Євген Ієвлєв.