Китай закликав шукати політичне врегулювання війни в Україні після дозволу США бити ATACMS по РФ
У Китаї прокоментували дозвіл США на використання Україною далекобійних ракет ATACMS для ударів вглиб РФ, заявивши, що "в інтересах усіх сторін" є пошук "політичного врегулювання" війни
Про це сказав речник МЗС КНР Лінь Цзянь стосовно інформації про дозвіл Києву на удари ATACMS, передає Укрінформ.
"Зараз найважливіше – сприяти якнайшвидшому охолодженню ситуації. В інтересах усіх сторін якнайшвидше припинити вогонь і бойові дії та шукати політичного врегулювання", - заявив речник.
Водночас акцентується, що дипломат не висловив критики щодо рішення американського президента Джо Байдена на удари далекобійними ракетами. Натомість Цзянь повторив офіційну позицію Китаю, що Пекін дотримується "чіткої позиції в українському питанні", заохочує та підтримує всі зусилля для врегулювання "кризи".
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"Китай готовий продовжувати по-своєму відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні "української кризи", - додав речник МЗС КНР.
- Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
- 18 листопада повідомлялось, що рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS вглиб території Росії стосується лише Курської області.
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