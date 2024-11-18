Китай закликав шукати політичне врегулювання війни в Україні після дозволу США бити ATACMS по РФ

Про це сказав речник МЗС КНР Лінь Цзянь стосовно інформації про дозвіл Києву на удари ATACMS, передає Укрінформ.

"Зараз найважливіше – сприяти якнайшвидшому охолодженню ситуації. В інтересах усіх сторін якнайшвидше припинити вогонь і бойові дії та шукати політичного врегулювання", - заявив речник.

Водночас акцентується, що дипломат не висловив критики щодо рішення американського президента Джо Байдена на удари далекобійними ракетами. Натомість Цзянь повторив офіційну позицію Китаю, що Пекін дотримується "чіткої позиції в українському питанні", заохочує та підтримує всі зусилля для врегулювання "кризи".

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"Китай готовий продовжувати по-своєму відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні "української кризи", - додав речник МЗС КНР.